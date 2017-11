Seat introduceert Fast Lane-service

27 november 2017 | SEAT introduceert de Fast Lane-service, waarmee de levertijd van een nieuwe auto wordt gereduceerd tot twee à drie weken. Door gebruik te maken van dit proces kunnen kopers hun SEAT samenstellen en binnen 14 tot 21 dagen laten afleveren bij de dealer van hun keuze.

SEAT is de eerste autofabrikant die met deze vernieuwende service de levertijd terugbrengt tot ver onder het gemiddelde van 90 dagen. Fast Lane is begin 2017 als proef geïntroduceerd op de Oostenrijkse markt. Sindsdien heeft SEAT meer dan 300 auto's verkocht via de service, waarmee klanten kunnen kiezen uit 100 configuraties voor hun nieuwe Ibiza of Leon.

De Fast Lane-service wordt nu ook gelanceerd in Duitsland (voor de Ibiza en Leon) en in Spanje (alleen voor de Leon). SEAT anticipeert hiermee op nieuwe klantbehoeften. Kopers willen hun auto graag aanpassen aan hun eigen smaak, maar dat moet wel gemakkelijk, snel en toegankelijk zijn. SEAT-dealers spelen een cruciale rol in het Fast Lane-proces. Zij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de orders, voor het sluiten van de overeenkomsten en voor het afleveren van de auto's aan de klanten.

Fast Lane valt binnen de Order to Delivery 4.0-strategie. Dat project is opgezet om met nieuwe technologie meer snelheid en betrouwbaarheid in het aankoop- en afleverproces te krijgen. "Fast Lane werkt met behulp van onder meer voorspellende ordersystemen, efficiënte productiemethoden en levering waarbij wordt geanticipeerd op de vraag", vertelt Dr. Andreas Tostmann, SEAT Vice-President Production.