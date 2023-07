Seat bouwt fabriek voor batterijcellen

De bouw van de nieuwe fabriek start binnen enkele weken en is naar verwachting in 2025 afgerond. De totale oppervlakte van het complex bedraagt zo'n 64.000 m2, het equivalent van negen voetbalvelden. Het project levert meer dan 400 directe en 100 indirecte banen op.

In Martorell gaat Seat onder meer cellen assembleren die door PowerCo worden geproduceerd in de gigafactory in Sagunto nabij Valencia. PowerCo is binnen de Volkswagen Group verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van batterijen. De nieuwe assemblagefabriek in Martorell is direct aangesloten op 'Workshop 10', waar elektrisch aangedreven modellen voor merken van de Volkswagen Groep worden geproduceerd. Eén van die modellen is de onlangs aangekondigde CUPRA Raval. De korte lijn tussen de assemblagefabriek en de productiefaciliteit voor de auto's zelf draagt bij aan het optimaliseren van logistieke processen en aan het verminderen van de carbon footprint.

Seat investeert samen met de Volkswagen Groep 10 miljard euro in de toekomst van duurzame mobiliteit. Bij deze grootste industriële investering in Spanje ooit staat een belangrijke ambitie centraal: Spanje omvormen tot een Europese hub voor elektrische mobiliteit. De elektrificering van de automotive industrie in Spanje levert duizenden nieuwe banen op en draagt bij aan een sterke concurrentiepositie. Seat benadrukt daarbij dat alleen een goede samenwerking tussen de publieke en de private sector dit soort projecten met succes mogelijk kan maken.