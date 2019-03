Seat kondigt elektrische modellen aan

27 maart 2019 | Bij de presentatie van de jaarcijfers van 2018 heeft SEAT zijn elektrificatiestrategie aangekondigd. Over twee jaar omvat het SEAT-gamma zes geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven modellen. De eerste twee zijn de Mii en el-Born. Van de nieuwe generatie Leon en Tarraco komen ook plug-in hybrideversies beschikbaar en dat geldt ook voor de CUPRA Leon en CUPRA Formentor.

Voor het eerst in de geschiedenis gaat SEAT samen met het merk Volkswagen een voertuigplatform ontwikkelen. Het gaat hierbij om een compactere versie van het MEB-platform voor elektrisch aangedreven modellen. Op dit nieuwe platform kunnen e-auto's met een lengte van circa 4 meter worden gebouwd. Dat worden niet alleen SEATs, maar ook modellen van andere merken binnen de Volkswagen Groep. Het doel van het platform is om per 2023 bereikbare e-mobility mogelijk te maken met een model dat vooral geschikt is voor gebruik in de stad. De basisprijs voor een dergelijk model bedraagt minder dan 20.000 euro.

"SEAT heeft een nieuwe rol gekregen binnen de Volkswagen Groep, met een nog grotere verantwoordelijkheid," verklaart Dr. Herbert Diess, CEO van Volkswagen AG. "De resultaten van afgelopen jaar onderstrepen SEAT's potentieel om groeikansen te benutten en daarmee nieuwe markten aan te boren. Het nieuwe, compacte elektrische platform betekent een belangrijke stap voorwaarts op weg naar elektrische mobiliteit die nog betaalbaarder is. In dat proces gaat SEAT de eerste elektrische auto ontwikkelen die speciaal ontworpen is voor het gebruik in de stad."

Het e-mobilityoffensief van SEAT is ook gericht op micromobiliteit. SEAT heeft zijn visie daarop al laten blijken met onder meer de ultracompacte Minimó concept car en de SEAT eXS kickscooter. Beide elektromodellen zijn door hun compacte afmetingen en wendbaarheid uitermate geschikt voor de stad.

In 2018 behaalde SEAT een winst na belastingen van € 294 miljoen, een toename van 4,6 procent vergeleken met 2017. Het bedrijfsresultaat groeide met maar liefst 93 procent tot € 223 miljoen. Afgezet tegen 2017 steeg de omzet met 4,6 procent tot bijna € 10 miljard. Al deze cijfers staan voor nieuwe records. De afgelopen vijf jaar is de omzet van SEAT met 33 procent toegenomen.

In 2018 heeft SEAT 517.700 nieuwe auto's afgeleverd, het hoogste aantal in de bijna 70-jarige geschiedenis van het merk. Ten opzichte van 2017 bedroeg de verkoopstijging 10,5 procent. Met deze cijfers is SEAT het snelst groeiende merk in Europa. Belangrijke aanjagers van het verkoopsucces en de winst waren de Ateca en Arona. CUPRA verkocht in zijn eerste volledige verkoopjaar 14.400 auto's. 80 procent van alle SEAT-modellen wordt geëxporteerd. Daarmee is het merk de grootse industriële exporteur van Spanje. SEAT streeft ernaar een wereldmerk te worden.

In 2018 heeft SEAT € 1,223 miljard geïnvesteerd, waarvan € 656 miljoen in research en development. Het totale investeringsbedrag (een record in de geschiedenis van SEAT) is nog eens 27,1 procent hoger dan in 2017.