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Nieuwsoverzicht
Polestar
Nieuwsoverzicht
2026
7 september
Polestar kondigt Formula 2030 concept aan
18 februari
Polestar kondigt 4 nieuwe modellen aan
2025
19 november
Polestar biedt Gemini in de auto
3 oktober
Polestar 3 krijgt 800 Volt-techniek
2 oktober
Polestar opent nieuwe verkooppunten
9 september
Polestar onthult 5
6 augustus
Polestar 4 wint Red Dot award
9 juli
5 EuroNCAP sterren voor Polestar 4
3 juli
Polestar kondigt 7 aan
11 juni
Polestar breidt uit naar Frankrijk
7 mei
Polestar geeft accu-certificaat
9 april
5 EuroNCAP sterren voor Polestar 3
2 april
Polestar 2 vernieuwd voor 2026
2024
9 december
Polestar toont winnaar Hot Wheels Design Contest 2024
5 december
Polestar start productie 3 Long Range Single Motor
25 september
Polestar introduceert Plug & Charge
19 september
Polestar opent showroom in Zwolle
14 augustus
Polestar start productie 3 in Amerika
11 juli
Polestar toont Concept BST
27 juni
Polestar 3 nu als Long Range Single Motor
25 juni
Polestar 2 aangepast voor 2025
29 april
Polestar en StoreDot testen XFC technologie
15 februari
Polestar schrijft Design Contest 2024 uit
31 januari
Polestar 4 nu te bestellen
2023
15 november
Polestar start productie 4
26 juni
Polestar 2 krijgt groter bereik
18 april
Polestar introduceert 4
23 februari
Polestar opent designstudio in Goteborg
24 januari
Polestar 2 aangepast voor modeljaar 2024
2022
12 oktober
Polestar onthult 3
31 augustus
Polestar 6 LA nu al uitverkocht
16 augustus
Polestar 6 gaat in productie
7 juni
Polestar 3 debuteert in oktober 2022
2 juni
Polestar 2 als BST edition 270
24 mei
Polestar investeert in StoreDot
12 mei
Polestar verbetert veiligheid met update
28 april
Polestar 2 aangepast voor modeljaar 2022
2 maart
Polestar toont O2 Concept
15 februari
Polestar 5 aangekondigd
2021
7 december
Polestar verbetert prestaties 2
2 december
Polestar 3 aangekondigd
8 juli
Experimentele Polestar 2 op Goodwood Festival of Speed
10 juni
Polestar 1 kan met kunst worden betaald
19 april
Polestar onthult gouden Polestar 1
13 april
Polestar 2 verkrijgbaar in nieuwe varianten
3 maart
Polestar 2 krijgt 5 sterren van Euro NCAP
25 februari
Polestar 2 ontvangt 1e update
11 februari
Laatste exemplaren Polestar 1 gebouwd
2020
1 december
Polestar 2 is Auto van het Jaar in Noorwegen
4 november
Polestar 2 wint Gouden Stuurwiel
26 september
Polestar neemt Precept in productie
21 augustus
Polestar opent pop-up Space in Amstelveen
29 juli
Eerste Polestar 2 in Europa afgeleverd
2 juli
Polestar opent vier Spaces in Nederland
26 juni
Eerste Polestars 2 gearriveerd
24 juni
Polestar 2 krijgt Performance Pack
2 juni
Polestar werkt samen met Plugsurfing
24 maart
Productie Polestar 2 gestart in China
19 maart
Verkoop Polestar 2 gestart
25 februari
Polestar toont Precept
2019
9 december
Polestar 1 debuteert in Nederland