Polestar 4 nu te bestellen

De Polestar 4 bevindt zich qua afmetingen en prijsstelling tussen de Polestar 2 en de Polestar 3. De Polestar 4 is gebaseerd op de Sustainable Experience Architecture (SEA) die is ontwikkeld door Geely Holding. Deze SUV coupé bevindt zich met zijn grote carrosserie en een wielbasis van 2.999 mm in het D-segment. De totale lengte is 4.840 mm, de breedte 2.139 mm en de hoogte 1.534 mm.

Polestar maakte eind 2023 bekend dat de Polestar 4 bij de lancering de laagste CO2-voetafdruk heeft van al zijn modellen. De Polestar 4 wordt geproduceerd in de SEA-fabriek van Geely Holdings in Hangzhou Bay, China, die groene elektriciteit met het I-REC-waterkrachtcertificaat combineert met fotovoltaïsche elektriciteit afkomstig van het dak van de fabriek. De toepassing van koolstofarm aluminium uit smelterijen die elektriciteit uit waterkracht gebruiken, helpt de impact op het klimaat verder te verminderen. Daarnaast zijn voor het eerst gegevens over het aandeel gerecycled aluminium meegenomen in de beoordeling.

De Polestar 4 Long range Single motor heeft een ecologische voetafdruk van cradle to grave van 19,9 tCO2e, terwijl de Long range Dual motor een voetafdruk van 21,4 tCO2e heeft. Aluminium vertegenwoordigt 22,4-24% van de CO2-voetafdruk, terwijl staal en ijzer 20% uitmaken, en batterijmodules zijn met 36-40% verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-voetafdruk van de productie en raffinage van materialen.

Voor het interieur heeft Polestar een monomateriaalbenadering toegepast die in 2022 voor het eerst werd gepresenteerd in het elektrische roadster-concept van Polestar. Bij deze aanpak zijn alle lagen van bepaalde componenten gemaakt van hetzelfde basismateriaal. Hierdoor kunnen ze effectiever en efficiënter worden gerecycled doordat er geen noodzaak meer is om incompatibele materialen te scheiden.

Nieuwe interieurmaterialen zijn onder meer een op maat gemaakt, gewoven textiel dat voor 100% bestaat uit gerecycled PET, een bio-attributed MicroTech-vinyl en getraceerd leer van Bridge of Weir; waar de ruwe huiden bijproducten zijn van de voedingsindustrie en afkomstig zijn van Schotse boerderijen die onafhankelijk door de Animal Protection Index worden beoordeeld tot de hoogste mondiale standaard.

De speciale, gewoven bekleding is gemaakt volgens een voor de automotive sector nieuwe techniek. Het textiel, dat voor het eerst werd getoond in de Precept conceptauto, is gemaakt van 100% gerecycled polyester. Het materiaal en het ontwerp hebben de designers van Polestar samen met de Zweedse School voor Textiel (Borås Textilhögskolan) gemaakt en verder ontwikkeld met leveranciers. Het materiaal is op maat gemaakt, met minder restafval en met een verminderde algemene afvalstroom.

Het interieurtapijt is gemaakt van gerecycled PET en de vloertapijten van ECONYL dat onder meer bestaat uit teruggewonnen visnetten. De deurbekledingspanelen van specifieke uitvoeringen zijn gemaakt van NFPP (polypropyleen met natuurlijke vezels), wat resulteert in een tot 50% gereduceerd verbruik van nieuw plastic en een gewichtsbesparing tot 40%. MicroTech, geïntroduceerd in de Polestar 3, is een vinyl op bio-basis waarbij ruwe olie is vervangen door dennenolie, en de achterkant is gemaakt van gerecycled textiel.

Prestaties

De Polestar 4 is de snelste productieauto die het merk tot nu toe heeft ontwikkeld. De sprint van 0-100 km/u kan worden voltooid in 3,8 seconden en het maximale vermogen bedraagt 400 kW (544 pk). De elektromotoren hebben een permanente magneet en een synchroon ontwerp.

De Polestar 4 wordt leverbaar met twee motoren, of één met achterwielaandrijving. De wielmaten variëren van 20 tot 22 inch, afhankelijk van de uitvoering, en de banden zijn afkomstig van Pirelli en Michelin. Beide Longe range-versies zijn uitgerust met een accu van 100 kWh. De Long range Dual motor heeft een vermogen van 400 kW (544 pk), 686 Nm koppel en een voorlopig streefbereik van maximaal 580 km WLTP. Deze versie kan de voorste elektromotor ontkoppelen wanneer deze niet nodig is, om het bereik en de efficiency te maximaliseren. De achterwielaangedreven Long range Single motor heeft een 200 kW (272 pk) sterke elektromotor die 343 Nm levert. Deze versie heeft een voorlopig streefbereik van maximaal 610 km WLTP.

Beide versies kunnen opladen tot 200 kW DC en 22 kW AC en de laadklep is gemotoriseerd. De Polestar 4 heeft de hardware aan boord om bidirectioneel (V2L) te kunnen laden. Deze functionaliteit wordt op een later moment geactiveerd. Door de standaard aanwezige warmtepomp kan de auto profiteren van de omgevingswarmte bij het preconditioneren van het interieur en de accu.

De Long range Dual motor heeft een functie voor het optimaliseren van de aandrijving, waarbij de bestuurder kan kiezen tussen de rijmodi Range of Performance. De Performance-modus verscherpt het reactievermogen van de aandrijflijn en schakelt beide motoren te allen tijde in voor een volledige vermogensafgifte en de beste prestaties. De Range-modus geeft prioriteit aan efficiency, waarbij de aandrijflijn wordt aangepast aan een rustigere stijl en alleen de achterste motor wordt geactiveerd.

Uitrustingspakketten

De Polestar 4 kan worden gepersonaliseerd met optiepakketten. Het Plus Pack omvat comfort- en technologie-upgrades, waarbij het Plus Pro Pack onder meer 21-inch wielen en subtiele designdetails toevoegt. De Nappa-uprade kan bovenop het Plus Pack worden besteld en omvat diervriendelijke, nappalederen bekleding en voorstoelen met ventilatie, massage, comforthoofdsteunen voor en achter, en extra luidsprekers in de hoofsteunen van de voorstoelen.

Het Pilot Pack omvat Pilot Assist met uitgebreide functies. Het Performance Pack verhoogt de performance-look en rijervaring van de Long range Dual motor met 22-inch wielen, Brembo-remmen met 4 zuigers, een Polestar Engineered performance-chassisafstelling en Swedish Gold afwerking van de remmen, veiligheidsgordels en ventieldopjes.

De prijzen: