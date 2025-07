5 EuroNCAP sterren voor Polestar 4

De Polestar 4 heeft zeven airbags, waaronder side airbags aan de binnenkant om letsel tussen inzittenden te beperken in geval van een ongeval. Deze Polestar beschikt ook over een e-callsysteem dat automatisch hulpdiensten belt na een ernstig ongeval.

Om dergelijke situaties te voorkomen, is de Polestar 4 uitgerust met het Advanced Driver Assistance System (ADAS), dat gebruikmaakt van 11 buitencamera's, een Driver Monitoring System-camera in het interieur, een midrange radar en 12 ultrasone sensoren om de omgeving te monitoren, te waarschuwen of indien nodig in te grijpen. Een op het dak gemonteerde achteruitrijcamera vervangt de achterruit en biedt een breder gezichtsveld, voor een beter zicht bij weinig licht en onbelemmerd zicht naar achteren, ook wanneer de auto volledig is beladen met inzittenden of bagage.

De Polestar 4 scoorde 92% voor de bescherming van volwassen inzittenden. De bescherming van kinderen werd beoordeeld met 85% en Euro NCAP prees de prestaties van de Polestar 4 in zowel de frontale als de zijdelingse botsingstest, waar hij het hoge aantal punten scoorde. De Polestar 4 maakte ook indruk met een score van 81% voor kwetsbare weggebruikers en 79% voor veiligheidssystemen, wat bijdroeg aan de 86% en een algehele vijfsterrenbeoordeling.