Polestar 4 wint Red Dot award

De jury van Red Dot, een van de grootste en meest gerenommeerde designwedstrijden ter wereld, prees het karakter van de Polestar 4 vanwege zijn kenmerkende design zonder achterruit, dat de esthetiek van een coupé combineert met de ruimte en functionaliteit van een SUV. De Polestar 4 is bovendien voorzien van designelementen zoals frameloze buitenspiegels, dual-blade koplampen en de sfeerverlichting is geïnspireerd op het zonnestelsel, allemaal kenmerken die bijdragen aan een sterk design.

Elk jaar worden alle inzendingen individueel beoordeeld door een panel van internationale experts die de producten grondig beoordelen op basis van verschillende criteria. De jury oordeelde: "De Polestar 4 slaagt er op eigen wijze in om de technische complexiteit van een geavanceerde auto te combineren met designkwaliteiten zoals eenvoud en helderheid."

De "Best of the Best" award is de hoogste onderscheiding die de jury van Red Dot toekent aan designs die nieuwe maatstaven zetten. "Deze erkenning is een weerspiegeling van de toewijding en passie van ons designteam. Het is geweldig om te zien dat ons onderscheidende design wordt gewaardeerd door de jury," zegt Philipp Römers, Global Head of Design bij Polestar.

Bij eerdere edities van de Red Dot design awards won Polestar de "Best of the Best" award voor de Polestar 2 en de titels "Brand of the Year" en "Best of the Best for Brand Identity". Ook het Polestar 2 design book is bekroond met een Red Dot award.