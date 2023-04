Polestar introduceert 4

De Polestar 4 is gebaseerd op de Sustainable Experience Architecture (SEA) die is ontwikkeld door Geely Holding. Deze SUV coupé bevindt zich met zijn grote carrosserie en een wielbasis van 2.999 mm in het D-segment. De totale lengte bedraagt 4.839 mm, de breedte 2.139 mm en de hoogte 1.544 mm. De interieurverhoudingen komen vooral tot uiting op de achterbank, waar de inzittenden zich op verstelbare stoelen in een eigen omgeving bevinden. De meervoudig instelbare sfeerverlichting is geïnspireerd door het zonnestelsel.

Het standaard glazen dak over de volledige lengte is optioneel verkrijgbaar met een elektrochromatische functie, waarmee deze naar wens ondoorzichtig of juist transparant is in te stellen. Dankzij het wegvallen van de achterruit strekt het glazen dak zich uit tot voorbij de hoofden van de inzittenden achterin waardoor een unieke interieursfeer zou ontstaan. Tussen de voorstoelen bevindt zich een secundair scherm waarmee de achterpassagiers het media- en klimaatbeheerssingssysteem kunnen bedienen.

De achteruitkijkspiegel is vervangen door een scherm dat beelden weergeeft van een op het dak gemonteerde achteruitrijcamera. Hierdoor zou een veel breder gezichtsveld mogelijk zijn dan doorgaans door de meeste andere moderne auto's wordt geboden.

Het interieur en de toegepaste materialen zijn ontworpen rond het thema 'soft tech', geïnspireerd op de mode- en sportkledingwereld. De Polestar 4 is verkrijgbaar met een aantal voor Polestar nieuwe kleuren en bekledingsmaterialen, waaronder nieuwe carrosseriekleuren Storm en Electron, en een unieke nieuwe interieurkleur genaamd Mist.

Duurzaamheid

In de Polestar 4 zijn traditionele materialen voor een deel vervangen door meer circulaire en koolstofarme varianten. Ook de transparantie in de toeleveringsketen, bijvoorbeeld door blockchain-traceerbaarheid voor risicomaterialen in de batterijen, is verbeterd. In 2024 publiceert Polestar een Product Sustainability Declaration en een volledige levenscyclusanalyse (LCA) die de werkelijke ecologische voetafdruk van de Polestar 4 laten zien.

Voor het interieur heeft Polestar een monomateriaalbenadering toegepast die in 2022 voor het eerst werd gepresenteerd in het elektrische roadster-concept van Polestar. Bij deze aanpak zijn alle lagen van bepaalde componenten gemaakt van hetzelfde basismateriaal. Hierdoor kunnen ze effectiever en efficiënter worden gerecycled doordat er geen noodzaak meer is om incompatibele materialen te scheiden.

Nieuwe interieurmaterialen zijn onder meer een op maat gemaakt, gewoven textiel dat voor 100% bestaat uit gerecycled PET, een bio-attributed MicroTech-vinyl en diervriendelijke bekleding. De speciale, gewoven bekleding is gemaakt volgens een voor de automotive sector nieuwe techniek. Het textiel, dat voor het eerst werd getoond in de Precept conceptauto, is gemaakt van 100% gerecycled polyester. Het materiaal en het ontwerp hebben de designers van Polestar samen met de Zweedse School voor Textiel (Borås Textilhögskolan) gemaakt en verder ontwikkeld met leveranciers. Het materiaal is op maat gemaakt, zonder restafval en met een verminderde algemene afvalstroom.

Het interieurtapijt is gemaakt van gerecycled PET en de vloertapijten van ECONYL dat onder meer bestaat uit teruggewonnen visnetten. De deurbekledingspanelen van specifieke uitvoeringen zijn gemaakt van NFPP (polypropyleen met natuurlijke vezels), wat resulteert in een tot 50% gereduceerd verbruik van nieuw plastic en een gewichtsbesparing tot 40%. MicroTech, geïntroduceerd in de Polestar 3, is een vinyl op bio-basis waarbij ruwe olie is vervangen door dennenolie, en de achterkant is gemaakt van gerecycled textiel.

Prestaties

De Polestar 4 is de snelste productieauto die het merk tot nu toe heeft ontwikkeld. De sprint van 0-100 km/u kan worden voltooid in 3,8 seconden en het maximale vermogen bedraagt 400 kW (544 pk). De elektromotoren hebben een permanente magneet en een synchroon ontwerp.

De Polestar 4 wordt leverbaar met twee motoren, of één met achterwielaandrijving. De semi-actieve ophangingsfuncties in de versie met twee motoren zorgen voor een extra variatie tussen comfort en dynamiek. De wielmaten variëren van 20 tot 22 inch, afhankelijk van de uitvoering, en de banden zijn afkomstig van Pirelli en Michelin.

Beide Longe range-versies zijn uitgerust met een accu van 102 kWh. De Long range Dual motor heeft een vermogen van 400 kW (544 pk), 686 Nm koppel en een voorlopig streefbereik van maximaal 560 km WLTP. Deze versie kan de voorste elektromotor ontkoppelen wanneer deze niet nodig is, om het bereik en de efficiency te maximaliseren.

Alle versies kunnen opladen tot 200 kW DC en 22 kW AC en de laadklep is gemotoriseerd. De Polestar 4 kan bidirectioneel laden en vanaf de lancering biedt hij ook vehicle-to-load (V2L) waarmee externe apparaten van stroom kunnen worden voorzien. Door de standaard aanwezige warmtepomp kan de auto profiteren van de omgevingswarmte bij het preconditioneren van het interieur en de accu.

De Long range Dual motor heeft een nieuwe functie voor het optimaliseren van de aandrijving, waarbij de bestuurder kan kiezen tussen de rijmodi Range of Performance. De Performance-modus verscherpt het reactievermogen van de aandrijflijn en schakelt beide motoren te allen tijde in voor een volledige vermogensafgifte en de beste prestaties. De Range-modus geeft prioriteit aan efficiency, waarbij de aandrijflijn wordt aangepast aan een rustigere stijl en alleen de achterste motor wordt geactiveerd.

De achterwielaangedreven Long range Single motor heeft 200 kW (272 pk), 343 Nm koppel en een voorlopig doelbereik van maximaal 600 km WLTP.

Technologie

In de Polestar 4 is het infotainmentsysteem, aangedreven door Android Automotive OS en het Snapdragon Cockpit Platform, voorzien van een 15,4-inch liggend scherm. Met de geïntegreerde diensten van Google, waaronder Google Assistant, Google Maps en Google Play, blijft Polestar een privacy-gevaarlijke ervaring bieden.

Als optie is een audiosysteem van Harman Kardon verkrijgbaar met 12 luidsprekers en een hybride kanaalversterker van 1.400 watt. Met het optionele Nappa Pack worden aan elke voorstoel twee extra hoofdsteunluidsprekers toegevoegd, waarmee het totaal op 16 komt. Voortaan is Apple CarPlay ook inbegrepen.

Zoals bij alle andere modellen van Polestar zorgen regelmatige OTA-updates (over-the-air) ervoor dat nieuwe functies en verbeteringen op afstand naar de Polestar 4 kunnen worden verzonden, waardoor het niet meer nodig is om naar een werkplaats te gaan voor de nieuwste software.

Veiligheid

Tot negen airbags zijn inbegrepen. Nieuwe partnerships maken intelligente veiligheidstechnologieën mogelijk, waaronder het SuperVision Advanced Driver Assistance System van Mobileye.

De Polestar 4 is standaard voorzien van in totaal twaalf camera's, één radar en twaalf ultrasone sensoren. Het pakket omvat een bewakingscamera voor de bestuurder, die alleen gegevens doorgeeft en geen video opneemt, om de ogen en hoofdbewegingen van de bestuurder te bewaken om incidenten met betrekking tot vermoeidheid of arbeidsongeschiktheid te helpen voorkomen. Samen met hands-on detectie in het stuur helpt het driver monitoring systeem om de bestuurder, indien nodig, actief betrokken te houden bij het rijden.

Voor de stuurkolom is een 10,2-inch bestuurdersdisplay gemonteerd met informatie over de snelheid, accu en actieradius. Wanneer de verschillende assistentiesystemen zijn ingeschakeld, geeft dit scherm ook een virtuele omgeving met andere weggebruikers, of navigatie-informatie weer. Om afleiding te verminderen, projecteert een head-up display (HUD) met een projectiezone van 14,7-inch belangrijke voertuig-, telefonie- en navigatie-informatie op de voorruit. Een slimme 'sneeuwmodus'-functie voor de HUD verandert de tekstkleur van wit naar geel, waardoor de zichtbaarheid in besneeuwde omgevingen wordt verbeterd.

Het optionele Pilot Pack omvat een verbeterde Pilot Assist met hulp bij het wisselen van rijstrook, die wordt geactiveerd wanneer de bestuurder de richtingaanwijzerhendel in de gewenste richting tikt.

Uitrustingspakketten

De Polestar 4 kan worden gepersonaliseerd met aanvullende optiepakketten. Het Plus Pack omvat comfort- en technologie-aanvullingen, waarbij het Plus Pro Pack onder meer een elektrochroom glazen dak en extra interieurverlichting toevoegt. Het Nappa Pack kan naast het Plus Pack worden besteld en omvat nappalederen bekleding en voorstoelen met ventilatie, massage en extra luidsprekers in de hoofsteunen.

Het Pilot Pack omvat Pilot Assist. Het Performance Pack bestaat uit 22-inch wielen, Brembo-remmen met 4 zuigers, een Polestar Engineered performance-chassisafstelling en Swedish Gold afwerking van de remmen, veiligheidsgordels en ventieldopjes.

Productie, beschikbaarheid en prijsstelling

De Polestar 4 wordt eerst gelanceerd in China, waar de productie naar verwachting begint in november 2023. De productiefaciliteit van Geely in Hangzhou Bay draait op 100% hernieuwbare elektriciteit.

De grootschalige lancering in andere markten, waaronder Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific, staat gepland voor begin 2024, waarbij de verkoop en productie voor deze markten in de loop van dat jaar zullen toenemen. Alle details voor deze markten worden in 2024 gepresenteerd. De indicatieve vanafprijs bij de lancering bedraagt 60.000 euro.