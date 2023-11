Polestar start productie 4

De eerste productieauto die van de lopende band is gerold heeft de kleur Snow en de kenmerkende Swedish gold details van het Performance Pack. Het is de eerste Polestar die wordt geproduceerd in de fabriek in Hangzhou Bay van Geely Holding. De productiefaciliteit wordt aangedreven door hernieuwbare elektriciteit met het I-REC-waterkrachtcertificaat, gecombineerd met fotovoltaïsche elektriciteit die wordt opgewekt op het dak.

Het groene karakter van deze fabriek heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verminderen van de milieu-impact van de Polestar 4, die met 19,4 tot 21,4 tCO2e bij de lancering de laagste CO2-impact heeft van alle Polestar-modellen.

Tijdens het productieproces worden verschillende methoden toegepast om om de hoeveelheid schadelijk afval te verminderen, waaronder:

Een non-chroom passivator om watervervuiling te verminderen

Verf op waterbasis om de uitstoot van vluchtige organische stoffen te verminderen

Een speciale filtering in de spuiterij om verfnevel te verwijderen, geen afvalwater te genereren tijdens het spuitproces en het energieverbruik van de airconditioning effectief met 60% te verminderen

Een concentratorwiel en een regeneratieve thermische oxidator om uitlaatgassen van de fabriek effectief te behandelen

Thomas Ingenlath, CEO van Polestar: "De eerste Polestar 4 die vandaag van de productielijn rolt is het resultaat van de tomeloze inzet van het team en onze partners. De Polestar 4 valt op met zijn design en performance en is in veel opzichten een opmerkelijke SUV coupé. Het is de eerste Polestar met een virtuele achterruit met een digitale achteruitkijkspiegel van wereldklasse. Deze auto speelt een zeer belangrijke rol in onze groeiende line-up van exclusieve performance EV's. De Polestar 4 illustreert de waarde van onze gediversifieerde en asset-light aanpak, waarbij we gebruik maken van de expertise van onze partner en grootaandeelhouder op het gebied van ontwikkeling en productie".

De Polestar 4 is gelanceerd op de Shanghai Auto Show in april 2023. Vanaf de tweede helft van 2025 neemt Polestar in Busan, Zuid-Korea, een tweede productiefaciliteit in gebruik voor de lokale markt en voor export naar Noord-Amerikaanse markten. De SUV coupé is de tweede SUV in het gamma en heeft niet alleen de designkenmerken van de conceptmodellen van Polestar, maar is ook de snelste productieauto van het merk tot nu toe. De Polestar 4 bevindt zich met zijn formaat en prijs tussen de Polestar 2 en Polestar 3 in.