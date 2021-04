Polestar onthult gouden Polestar 1

19 april 2021 | Polestar heeft het doek getrokken van een nieuwe versie van de Polestar 1. In zijn laatste productiejaar is de elektrische performance hybrid GT er ook als special edition, voorzien van een one-off, matgouden carrosserielak, bijpassende remklauwen en zwarte wielen. De goudkleurige stiksels maken het interieur nog unieker. Polestar bouwt maximaal 25 exemplaren van deze speciale uitvoering.

"Het is ongelooflijk dat onze prachtige halo car al dit jaar uit productie gaat", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. "Met deze auto hebben we grenzen verlegd, niet alleen qua technologie, maar ook op het gebied van design. De Polestar 1 zette bij zijn lancering de toon voor ons merk en zijn genen zijn duidelijk zichtbaar in de Polestar 2; en ook in onze toekomstige modellen."

De Polestar 1 heeft een lichtgewicht carrosserie, gemaakt van met koolstofvezel versterkt polymeer, dubbele elektromotoren achterin met echte koppelvectoring, hoogwaardige Akebono-remmen en verstelbare Öhlins-dempers. Met een gecombineerd vermogen van 609 pk, een koppel van 1.000 Nm en een puur elektrisch rijbereik van maximaal 124 km (WLTP) is deze auto enerzijds een EV voor dagelijks gebruik en anderzijds een GT voor lange afstanden.

"De Polestar 1 kent geen gelijke", stelt Thomas Ingenlath. "We hebben hem niet ontworpen om te concurreren met andere auto's, en we hadden ook geen specifieke doelgroep in ons hoofd. De Polestar 1 staat voor het verleggen van onze eigen grenzen, het verkennen van een nieuw tijdperk voor Polestar en het lancerenvan het merk met een sterk statement. En hij heeft ons veel gebracht door de harten te veroveren van fans, pers en de gelukkige klanten die er een hebben."

