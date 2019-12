Polestar 1

Polestar 1 debuteert in Nederland

9 december 2019 | Nederland kan binnenkort kennismaken met de Polestar 1. Het halo-model van het compleet nieuwe elektrische performancemerk Polestar beleeft zijn nationale debuut tijdens de Masters of LXRY in Amsterdam (12 t/m 16 december). Het eerste model van Polestar is een GT met een plug-in hybrid aandrijflijn en een lichtgewicht carrosserie. De eerste exemplaren van de Polestar 1 arriveren begin 2020 in Nederland.