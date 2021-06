Polestar 1 kan met kunst worden betaald

10 juni 2021 | Kunstenaars en kunstverzamelaars kunnen nu een Polestar 1 met kunst kopen. Het Zweedse Polestar staat bekend om de eigenzinnige aanpak in de auto-industrie en introduceert een extra manier om haar halo-model, een elektrische performance hybrid, te bemachtigen voordat deze later dit jaar uit productie gaat. Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid de auto met een consumentenprijs vanaf 159.500 euro te betalen met kunstwerken.

Het initiatief van Polestar komt op een moment waarop nieuwe manieren van het aankopen en verhandelen van kunst in opkomst zijn. Voorbeelden zijn de inmiddels veel gebruikte not-fungible tokens (NFT's) of een paar door Kanye West ontworpen schoenen die op een recente veiling voor 1,8 miljoen dollar werden verkocht. De prijzen van zowel klassieke als moderne kunstwerken stijgen tot grote hoogte.

Thomas Ingenlath, CEO van Polestar: "Ik vind het erg leuk dat kunstenaars en verzamelaars nu een Polestar 1 kunnen kopen met kunst - het is een hele speciale auto en we wilden een unieke manier vinden om stil te staan bij het laatste productiejaar. De Polestar 1 is met de hand gemaakt, waardevol en tastbaar, net als een kunstwerk."

"Historisch gezien hebben veel belangrijke kunsttransacties plaatsgevonden buiten de kunstmarkt, zoals we die tegenwoordig kennen", zegt Theodor Dalenson, een particuliere kunstadviseur die Polestar adviseert bij dit initiatief. "Enkele honderden jaren geleden vond de kunsthandel vooral plaats tussen kunstenaars en opdrachtgevers. Van schilders als Picasso was bekend dat ze schetsen ruilden voor restaurantmaaltijden. Het initiatief van Polestar is in die zin een heel logisch vervolg op deze traditie waarbij kostbare producten met kunst wordt betaald." Dalenson is al vele jaren betrokken bij de kunstwereld en was bestuurslid van instellingen zoals het Moderna Museet in Stockholm, het Perez Miami Art Museum, het Guggenheim Museum and Foundation, het Aspen Art Museum en Americans for the Arts.

Polestar neemt alle vormen van kunst in overweging, inclusief schilderijen, sculpturen, fotografie, installaties en meer. De inkomende voorstellen worden in eerste instantie beoordeeld door Dalenson en, indien relevant geacht, voorgelegd aan de twee grootste veilinghuizen (Sotheby's en Philips) voor een waardebepaling. Polestar is van plan om de kunst eerst zelf te houden en vervolgens te verkopen via de bekende veilinghuizen of via de dealers die de kunstenaars vertegenwoordigen.

Het initiatief start op 10 juni 2021 en loopt tot 15 augustus in Europa. De inzendingen kunnen worden ingediend via polestar.com/art/.

