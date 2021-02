Laatste exemplaren Polestar 1 gebouwd

11 februari 2021 | De laatste productieplaatsen van de Polestar 1, het halomodel met geƫlektrificeerde aandrijflijn, zijn nu beschikbaar. 2021 is het laatste jaar waarin de hybride wordt gebouwd in de productiefaciliteit in Chengdu, China.

Het topmodel van de line-up van Polestar, met zijn kenmerkende design en technologie, is de auto waarmee het merk in 2019 is gelanceerd. De 609 pk en 1.000 Nm sterke 'electric-first' hybride aandrijflijn van deze GT bestaat uit twee elektromotoren op de achteras, aangevuld met een voorin geplaatste 2,0-liter benzinemotor met een supercharger, turbocompressor en een geïntegreerde startgenerator.

De carbon carrosserie, Akebono-remmen met zes zuigers en verstelbare Öhlins Dual Flow Valve-dempers kenmerken het rijden met de Polestar 1. Met de technologieën zoals de mechanische torque vectoring, is hij de eerste vertegenwoordiger van Polestar, Met een accucapaciteit van 34 kWh biedt de Polestar 1 het grootste puur elektrische rijbereik van welke hybride ook :124 km (WLTP).

De Polestar 1 is exclusief online verkrijgbaar via polestar.com. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Polestar Spaces om alles te weten te komen over deze electric performance hybrid en om een proefrit te maken.

Polestar 1 debuteert in Nederland

9 december 2019