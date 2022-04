Polestar 2 aangepast voor modeljaar 2022

De accu van de Polestar 2 Standard range Single Motor heeft een verbeterde celchemie gekregen, die zorgt voor een hogere capaciteit (nu 69 kWh). Dit leidt tot een grotere actieradius (nu tot 474 km WLTP), sneller opladen (nu tot 130 kW DC) en een hoger motorvermogen (170 kW). De aluminium constructie van de batterijbehuizing, die wordt toegepast in alle versies, wordt vanaf nu geproduceerd met hernieuwbare energie. Dit heeft een CO2-reductie van 750 kg per auto tot gevolg.

De Polestar 2 heeft ook een aantal aanpassingen in de vormgeving gekregen. Het is de strategie van Polestar om steeds meer interieurmaterialen te maken van hernieuwbare, recyclebare en gerecyclede materialen en om altijd een veganistische bekledingsoptie aan te bieden. Zo wordt de optionele, nappalederen bekleding nu op een duurzamere manier geproduceerd. Optioneel leer dat in de modellen van Polestar wordt toegepast, moet voldoen aan de strengste normen op het gebied van dierenwelzijn en de Five Freedoms, en dienen bovendien volledig traceerbaar en chroomvrij te zijn.

De aanpassingen voor de Polestar 2 omvatten:

Nieuwe exterieurkleuren: Space (vervangt Void) en Jupiter (vervangt Moon)

Magnesium is nu de nieuwe standaardkleur, zonder meerprijs

Nieuwe designs voor de standaard 19-inch en optionele 20-inch wielen

Nieuwe kleur Zinc voor de geventileerde met nappaleder beklede stoelen (vervangt Barley), in combinatie met het eveneens nieuwe Light Ash deco (vervangt Reconstructed Wood)

Zonnescherm voor het glazen panoramadak (ook verkrijgbaar in de Polestar Extras webshop vanaf medio juni 2022, voor alle uitvoeringen met glazen dak)

De performance software upgrade, die zorgt voor een maximaal vermogen van 350 kW en 680 Nm, is nu standaard inbegrepen in het Performance Pack (alleen in Europa)

De warmtepomp (onderdeel van het Plus Pack) heeft een verbeterd optimaal temperatuurbereik, nu tussen -7°C en 25°C

Een interieurfilter en een verbeterde sensor voor luchtdeeltjes, in combinatie met een nieuwe in-car app die de buitenluchtkwaliteit meet (onderdeel van Plus Pack)

De vernieuwde Polestar 2 kan vanaf vandaag worden besteld en de eerste exemplaren kunnen naar verwachting vanaf september 2022 worden geleverd.