Polestar 2 krijgt groter bereik

De Polestar 2 komt nu tot 22% verder, verbruikt tot 9% minder energie en kan tot 34% sneller laden dankzij hardware-upgrades, waaronder een groter accupakket en nieuwe motoren.

Met de Long range Single motor heeft de Polestar 2 nu een bereik tot 654 km WLTP, terwijl de maximale DC laadsnelheid nu 205 kW bedraagt voor uitvoeringen met een nieuw 82 kWh accupakket. De nieuwe motoren zijn nu efficiënter. Daarnaast zijn de single-motor-versies voortaan achterwielaangedreven en zorgt meer nadruk op achterwielaandrijving bij de dual-motor-versie voor meer rijplezier. Daarbij profiteert de vermogensafgifte van de gewichtsverschuiving naar de aangedreven wielen.

Sinds de levering van de Polestar 2 in 2020 begon, is de milieu-impact over de gehele levensduur van de auto voortdurend verlaagd. Het resultaat is een totale CO2e-besparing van 12%, of 3 ton in 3 jaar tijd. Eén van de maatregelen is het gebruik van CO2-arm aluminium voor de wielen en de draagconstructie voor de batterijen. Andere voorbeelden die bijdragen aan de besparingen zijn de overstap naar hernieuwbare stroom in de fabriek en een verbeterde celchemie in de batterijen voor de nieuwste MY24-modellen.