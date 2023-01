Polestar 2 aangepast voor modeljaar 2024

Op zoek naar een Polestar 2 Standard Range Single Motor?

De nieuwe SmartZone van de Polestar 2 staat voor de verschuiving van 'ademen' naar 'zien' en weerspiegelt het karakter van de modellen van het merk. De SmartZone bevat, net als bij de Polestar 3, enkele van de belangrijkste actieve veiligheidssystemen, waaronder de naar voren gerichte camera en mid-range radar. Polestar heeft ook de 20-inch gesmede lichtmetalen velgen van het Performance Pack vernieuwd om deze meer in lijn te brengen met het design van de Polestar 3.

Motoren, rijgedrag en achterwielaandrijving

Alle versies van de nieuwe Polestar 2 zijn uitgerust met elektromotoren en omvormers van de nieuwste generatie, voor een verbeterde efficiency en hogere prestaties. De Single motor-varianten zijn voortaan achterwielaangedreven en hebben een nieuw ontwikkelde permanentmagneetmotor en siliciumcarbide-omvormer. De nieuwe motor heeft een maximaal vermogen van 220 kW (voorheen 170 kW) en is geoptimaliseerd voor efficiency en een hoog koppel (nu 490 Nm, was 330 Nm) om de prestaties van de auto te verbeteren. De sprinttijd van 0-100 km/u is met 1,2 seconden teruggebracht tot 6,2 seconden.

De Dual motor-versie legt nu de nadruk op achterwielaandrijving voor meer rijplezier. Ook van deze uitvoering zijn de prestaties verhoogd dankzij een volledig opnieuw uitgebalanceerde aandrijflijn en koppelverhouding. De nieuwe achtermotor is de primaire aandrijfbron, die wordt ondersteund door een nieuwe asynchrone motor op de vooras. Dit maakt niet alleen een hoger totaal systeemvermogen mogelijk van 310 kW en 740 Nm (vergeleken met de oorspronkelijke 300 kW en 660 Nm), maar verbetert ook de tractie, efficiency en prestaties. Deze versie sprint voortaan van 0-100 km/u in 4,5 seconden. Om de efficiency te verhogen kan de voorste motor nu volledig worden uitgeschakeld wanneer deze niet nodig is. Hij schakelt in wanneer de bestuurder wil beschikken over meer vermogen.

Met het optionele Performance Pack wordt het vermogen verhoogd tot maximaal 350 kW en kan de Polestar 2 van 0 naar 100 km/u sprinten in 4,2 seconden. Een aantal Long range Dual motor-uitvoeringen kan tegen meerprijs ook achteraf, over-the-air, worden voorzien van deze software-update, waarbij het vermogen wordt verhoogd.

Groter bereik en sneller opladen

Alle versies van de Polestar 2 zijn voorzien van verbeterde lithium-ionaccu's. De nieuwe versies zijn niet alleen efficiënter en krachtiger, maar ook sneller op te laden. De Long range-versies hebben nu een 82 kWh-accu van CATL met 27 modules. De accu van de Standard range-varianten behoudt een capaciteit van 69 kWh met 24 modules en wordt nu geleverd door LG Chem.

De vernieuwde accu's hebben een opnieuw ontworpen ontkoppelingsunit, aangepaste busbars en een verbeterde celchemie, waardoor snellere laadsnelheden mogelijk zijn. De Long range-accu kan geworden opgeladen met een snelheid tot 205 kW en de Standard range-accu tot 135 kW.

Vanwege de grotere en verbeterde accu's en de optimalisatie van de vermogensafgifte van de krachtigere motoren hebben alle versies van de Polestar 2 voortaan een groter bereik. De functie voor het loskoppelen van de voorste motor op de Long range Dual motor-variant is effectief. De verwachte maximale actieradius van deze versie is voortaan 592 km WLTP, een toename van 105 km.

De Standard range Single motor-versie kan nu tot 518 km WLTP afleggen, een toename van 40 km, en de Long range Single motor-variant heeft voortaan een theoretisch maximaal bereik van 635 km WLTP, een toename van 84 km.

De totale CO2-uitstoot van de nieuwe 82-kWh-versie is, ondanks de grotere batterijen, krachtigere motoren, een grotere actieradius en hogere prestaties, gedaald met 1,1 ton tot 5,9 ton per auto (voorheen 7 ton). Dit is hoofdzakelijk te danken aan de verbeterde celchemie van de accu. Later in 2023 wordt de volledige levenscyclusanalyse (LCA) van de Polestar 2 gepubliceerd.

Verrijkte standaarduitrusting

De nieuwe Polestar krijgt ook een rijkere standaarduitrusting mee, die onder meer bestaat uit uit Driver Awareness-functies zoals het Blind Spot Information System (BLIS) met stuurondersteuning, Cross Traffic Alert met remondersteuning, Rear Collision Warning and Mitigation, een 360-graden surround view-camera en automatisch dimmende buitenspiegels. Ook de draadloze telefoonoplader is voortaan standaard op alle uitvoeringen.

De Polestar 2 van modeljaar 2024 kan nu in Europa worden besteld op Polestar.com. De eerste leveringen worden verwacht in het derde kwartaal van 2023 en de prijzen beginnen vanaf 51.200 euro. Operational lease is mogelijk vanaf 629 euro per maand, en private lease vanaf 744 euro per maand.