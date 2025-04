Polestar 2 vernieuwd voor 2026

De Polestar 2 is nu uitgerust met een Qualcomm Snapdragon-processorchip, die zorgt betere reactietijden bij het gebruik van apps en een snellere weergave van het centrale display van het infotainmentsysteem.

De Polestar 2 is nu ook optioneel uit te rusten met een audiosysteem van Bowers & Wilkins met 14 luidsprekers en een totaal vermogen van 1.350 watt. Het systeem is onder meer uitgerust met Tweeter-on-Top-technologie voor meer helderheid en precisie, en Continuum midrange-luidsprekers die vervorming minimaliseren en een rijke audio-ervaring claimen. Het nieuwe audiosysteem is visueel te herkennen aan de designdetails op de voorste deurpanelen en een roestvrijstalen gaasafwerking op de achterste deurpanelen.

De Polestar 2 is nu ook leverbaar met een nieuwe exterieurkleur: Dune. Deze metallic lak met een zandtint en gladde mica-afwerking vervangt de kleur Jupiter. Eveneens nieuw is het vijfspaaks design van de 20-inch gesmede lichtmetalen Performance-wielen (de lichtste tot nu toe) die onderdeel zijn van het optionele Performance Pack. Ook het interieur is aangepast, met een nieuwe biogebaseerde MicroTech-bekleding in Charcoal. Dit materiaal, met een opvallend quiltontwerp, wordt gecombineerd met Black Ash-deco en is onderdeel van het optionele Plus Pack.

Net als de Polestar 3 is de Polestar 2 nu ook uitgerust met de Plug & Charge-technologie, waarmee opladen bij openbare laadpunten eenvoudiger wordt. Bestuurders hoeven alleen maar te parkeren, de laadkabel aan te sluiten en de auto regelt automatisch het starten en de verificatie van het laadproces. Plug & Charge is in te schakelen via de Polestar Charge-app of het infotainmentscherm van de auto. Eenmaal geactiveerd, zijn losse laadpassen of apps overbodig.

De Polestar 2 is voortaan tegen meerprijs ook leverbaar met het nieuwe Prime Pack. Dit nieuwe optiepakket bundelt het Pilot-, Plus- en Climate Pack met privacy glass tegen een speciale prijs. Het optionele privacy glass wordt, aanvullend op de achterruit, voortaan ook toegepast op de achterste zijruiten.