Polestar geeft accu-certificaat

Sinds de lancering in 2020 heeft de Polestar 2 meer dan 20 over-the-air (OTA) software-updates ontvangen, waardoor de auto voortdurend is verbeterd. Deze OTA-updates hebben geleid tot efficiëntieverbeteringen, een grotere actieradius dankzij een verbeterd batterijmanagement, nieuwe voorzieningen zoals Apple CarPlay en Android Auto, en toegang tot apps zoals Waze en YouTube. Dankzij de regelmatige software-updates kunnen kopers van een gebruikte Polestar 2 er ook op vertrouwen dat hun auto de nieuwste software krijgt.

Om gecertificeerd te worden als een Pre-owned Polestar met garantie, ondergaat elke auto bij een erkend servicepunt een inspectie op 112 punten. Polestar levert onafhankelijk geverifieerde certificaten voor de kilometerstand en de eigendoms- en onderhoudshistorie, waarmee de status van elke gebruikte Polestar wordt gevalideerd. Een Pre-owned Polestar wordt geleverd met 24 maanden garantie en het resterende deel van de totale accugarantie van 8 jaar.

Michael Lohscheller, CEO van Polestar: "Met ons nieuwe accucertificaat bieden we kopers van gebruikte elektrische auto's nóg een extra reden om te kiezen voor een Polestar 2. In combinatie met de 112-punteninspectie, 24 maanden garantie, onze pechhulpservice én onze voortdurende inzet om onze auto's te verbeteren via over-the-air software-updates, kunnen klanten erop rekenen dat ook een gebruikte Polestar 2 de vertrouwde kwaliteit biedt."