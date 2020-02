Polestar toont Precept

25 februari 2020 | Polestar onthult de Precept, een concrete visie op de toekomst van het merk op het gebied van duurzame interieurmaterialen, hightech HMI en de essentie van Polestar design.De naam "Precept" werd gekozen om de rol van de concept car te benadrukken bij het uiteenzetten van de intenties van Polestar. De Precept is een manifest van hetgeen Polestar gaat brengen in de toekomst. De Polestar Precept debuteert op de Geneva Motorshow van 5-15 maart 2020.

De minimalistische en atletische lijnvoering van de Polestar Precept zet de toon voor het design van toekomstige Polestar-modellen. De verhoudingen en het ingetogen ontwerp van de concept car zijn gefocust op aerodynamische efficiency. De wielbasis van 3,1 meter biedt plaats aan een groot accupakket, en geeft de vierdeurs grand tourer een zeer laag en strak silhouet. Een ander voordeel van de lange wielbasis is de been- en hoofdruimte achterin.

De Precept heeft geen traditionele grille, maar een Polestar SmartZone, waarmee hij niet ademt, maar kan zien. Het onderdeel dat ooit lucht naar radiatoren en de verbrandingsmotor leidde is vervangen door een transparant paneel met intelligente hardware zoals twee radarsensoren en een camera. De LIDAR-pod, die op het glazen dak is gemonteerd, is onderdeel van een systeem dat de volgende stap maakt op het gebied van rijassistentie.

De Precept heeft een geïntegreerde voorvleugel boven de SmartZone die de luchtstroom over de lange motorkap versnelt. Hierdoor kan lucht zich eerder aan het oppervlak hechten, wat de aerodynamische efficiëntie verbetert en daarmee het bereik van de auto verhoogt. Aan de achterzijde overspant de grote verlichtingsunit de volledige breedte van de auto, zich uitstrekkend in verticale aerovleugels - een aerodynamisch kenmerk en toonbeeld van het lichtgewicht ontwerp.

Conventionele zijspiegels zijn vervangen door camera's die zijn gemonteerd op aerodynamische armen. Binnenin is de traditionele achteruitkijkspiegel vervangen door een digitaal scherm, dat het beeld toont dat door de groothoekcamera aan de achterkant van de auto live wordt opgenomen. Door de afwezigheid van een conventionele achterruit strekt het grote glazen dak van de Precept zich tot achter de achterstoelen uit. De achterklep heeft een extra grote opening en hoger gemonteerde scharnieren die de toegang optimaliseren.

Duurzame nieuwe interieurmaterialen combineren moderne luxe met minder impact op het milieu. Bcomp's op vlas gebaseerde composieten voor interieurpanelen en rugleuningen bieden aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van conventionele materialen, waaronder tot 50% gewichtsbesparing en tot 80% reductie van plastic afval. De stoelbekleding is gemaakt van 3D-geweven materiaal afkomstig van gerecyclede PET-flessen, hoofdsteunen zijn gemaakt van gerecycled kurkvinyl, en tapijten van hergebruikte visnetten. Deze elementen definiëren samen met het kenmerkende Polestar design een nieuwe vorm van premium luxe die de conventies van leer, hout en chroom overstijgt.

De volgende generatie HMI, powered by Android, bouwt voort op de nauwe samenwerking van Polestar met Google. Een extra groot, staand 15-inch centraal geplaatst touchscreen vormt een aanvulling op een 12,5-inch instrumentarium en de twee schermen zijn optisch verbonden door een fraai lichtarmatuur. Tussen de hoofdsteunen op de achterbank zweeft het logo van Polestar holografisch in een massief stuk Zweeds kristal. Met eye-tracking kan de auto de blik van de bestuurder volgen en de inhoud van de verschillende schermen aanpassen. Naderingssensoren verbeteren ook de bruikbaarheid van het centrale display tijdens het rijden.

