Polestar onthult 5

De designers van Polestar hebben de conceptuele Precept met minimale aanpassingen vertaald naar een productiemodel en daarmee een vijf meter lange Grand Tourer gecreëerd. De luchtvaart diende als een belangrijke inspiratiebron, zichtbaar in de strakke belijning die zich uitstrekt over een aerodynamisch, vleugelachtig profiel met een Kamm-achtige achterzijde.

De lage neus met SmartZone, die voor het eerst te zien was op de Precept, wordt geflankeerd door de kenmerkende Dual-blade koplampen van Polestar. Ze zijn standaard voorzien van Pixel LED-technologie. Dankzij het speciale platform en de in dit segment unieke voorophanging is de aansluiting tussen de voorwielen en motorkap uitzonderlijk strak. De zwarte Gloss- of Shade-afwerking langs de onderzijde van de portieren verkleint optisch de hoogte van de 142 cm lage GT, terwijl de ramen naadloos aansluiten op het vleugelachtige profiel en de gestroomlijnde daklijn.

Het design is gerealiseerd zonder concessies aan de ruimte achterin, dankzij een dakconstructie die achter de hoofden van de achterpassagiers is geplaatst. Net als de Polestar 4 beschikt de Polestar 5 over een virtuele achterruit met een digitale achteruitkijkspiegel. De GT heeft het grootste panoramische glazen dak van alle Polestars tot nu toe - ruim 2 meter lang en 1,25 meter breed - waardoor de inzittenden op de tweede rij een bijzonder licht en ruimtelijk gevoel ervaren.

Aan de achterzijde is de Polestar 5 voorzien van een speciaal ontworpen aerodynamische lichtbalk met ventilatieopeningen en een geïntegreerde diffuser die de luchtstroom optimaliseert. In combinatie met het vlakke, frameloze glas en de verzonken portiergrepen resulteert dit in een Cw-waarde van 0,24 voor de Polestar 5 Dual motor.

De Polestar 5 is leverbaar in zes kleuren, waaronder twee matte lakopties: Storm, een krachtig en doelgericht donkergrijs, en Magnesium, een lichte, zilverachtige tint.

Interieur

De voorstoelen, ontwikkeld in samenwerking met Recaro, combineren een laag heuppunt met ondersteunende kussens. Ze zijn standaard bekleed met Charcoal MicroTech, en tegen meerprijs met Bridge of Weir Nappa-leer in Charcoal of Zinc. Wanneer voor dit diervriendelijke, chroomvrije en natuurlijke bijproduct van de voedingsindustrie wordt gekozen, zijn de stoelen naast de standaard verwarmingsfunctie en elektrische verstelbaarheid ook voorzien van ventilatie- en massagefuncties.

De Polestar 5 is primair ontworpen als vierzitter. Met de middenarmsteun van de achterbank neergeklapt kunnen de achterpassagiers niet alleen het vierzone-klimaatsysteem bedienen, maar ook de optionele stoelverwarming, -ventilatie en -massagefuncties. De achterstoelen hebben hetzelfde Recaro-ontwerp als de voorstoelen en kunnen afzonderlijk worden versteld voor extra comfort. Door de armsteun omhoog te klappen, ontstaat een vijfde zitplaats. Dankzij de getrapte configuratie is er meer schouderruimte, waardoor de performance GT ook als praktische vijfzitter kan dienen. Een uitsparing in het accupakket achter de voorstoelen biedt bovendien extra voetruimte en een natuurlijkere zitpositie.

In het hele interieur zijn natuurlijke vezelmaterialen toegepast, onder meer in de kenmerkende met BComp ontwikkelde afwerking van de rugleuningen van de voorstoelen. Dit biobased alternatief voor koolstofvezel is vervaardigd van vlas en voorzien van ampliTex voor extra stevigheid. Het materiaal is tot 40% lichter dan plastic en er is 50% minder fossiele brandstof nodig om het produceren. De onderste delen van de portieren, gemaakt van NFPP, laten de natuurlijke structuur van het biobased materiaal zien. Het materiaal is ook toegepast in de bekleding van de 365 liter grote bagageruimte. De 62 liter grote frunk is vervaardigd van AutoNeum's UltraSilent-materiaal, dat ongeveer 5 kg (60%) lichter is dan traditioneel plastic. De toepassing van dit materiaal maakt deel uit van de monomateriaalstrategie van Polestar, waardoor recycling aan het einde van de levensduur van de auto eenvoudiger wordt.

De Polestar 5 bevat ook gerecyclede materialen die in de andere modellen van Polestar worden toegepast, waaronder Econyl voor de tapijten, gemaakt van visnetten en andere restmaterialen. De hemelbekleding en de afwerkingspanelen op het bovenste deel van de portieren bevatten gerecycled PET.

Technologie

Tussen de voorstoelen bevindt zich een lage middenconsole met een afsluitbaar opbergvak en een centrale draaiknop voor het 14,5-inch staande middendisplay. Het beeldscherm draait op een voor Polestar specifiek ontwikkelde versie van het Android Automotive-besturingssysteem met geïntegreerde Google-functies. De vier dynamische widgets onder het Google Maps-gedeelte kunnen door de gebruiker naar wens worden aangepast, inclusief een eveneens te individualiseren widget die op het homescherm toegang biedt tot zes van de meest gebruikte functies.

De Polestar 5 is standaard voorzien van het Polestar High Performance Audiosysteem met 10 luidsprekers en tegen meerprijs met het Bowers & Wilkins-systeem met 21 luidsprekers, Tweeter-on-Top-technologie en een uitgangsvermogen van 1.680 watt. Het interieur wordt omlijst met lasergeëtste sfeerverlichting die achter de hoofden van de achterpassagiers vloeiend overloopt in een soundbar.

Polestar Performance Architecture

De Polestar 5 is gebaseerd op de Polestar Performance Architecture (PPA), een volledig nieuw, op maat gemaakt, warmgehard en gelijmd aluminiumplatform. Dankzij de hoogwaardige aluminiummaterialen is de structuur zowel licht als stijf, waardoor de Polestar 5 een hogere torsiestijfheid heeft dan een tweezits sportwagen. Van het gebruikte aluminium is 13% gerecycled en 83% afkomstig van leveranciers die gebruikmaken van hernieuwbare elektriciteit, wat de CO2e-voetafdruk aanzienlijk verkleint ten opzichte van standaardaluminium.

Het aluminiumplatform is lichter dan een vergelijkbare stalen constructie en biedt bovendien veiligheidsvoordelen. De 112 kWh lithium-ion NMC-accu (106 kWh bruikbaar) van SK On is in de constructie geïntegreerd. De innovatieve voorzieningen zoals de compacte dubbele wishbone-voorwielophanging, lichtgewicht tweedelige remschijven en een stuurhuis vóór de vooras, zijn gericht op het leveren van maximale prestaties. Net als bij de Polestar 3 is het remsysteem voorzien van Brembo-remklauwen met vier zuigers vóór. In combinatie met de lichtgewicht tweedelige 400 mm remschijven levert dit een gewichtsbesparing van 12 kg ten opzichte van de SUV, wat de onafgeveerde massa verlaagt en het rijgedrag verbetert.

Aandrijflijn

De Polestar 5 Dual Motor is voorzien van passieve BWI-schokdempers met interne rebound-schroefveren, terwijl de Polestar 5 Performance beschikt over het adaptieve BWI MagneRide-systeem. De dempers scannen de weg tot wel 1.000 keer per seconde en reageren binnen drie milliseconden dankzij magnetorheologische vloeistof. De speciaal voor Polestar ontwikkelde banden van Michelin zijn voor elke band/velgcombinatie geoptimaliseerd. De Polestar 5 is leverbaar met wielmaten met een diameter van 20 tot 22 inch.

De Polestar 5 heeft een intern ontwikkelde elektrische achtermotor die tot 450 kW en 660 Nm bijdraagt aan het totale vermogen van 650 kW en 1.015 Nm van de Polestar 5 Performance. De Polestar 5 Performance accelereert in 3,2 seconden van 0 naar 100 km/u. De 550 kW sterke Polestar 5 Dual Motor legt dezelfde sprint in 3,9 seconden af. Beide versies zijn elektronisch begrensd op 250 km/u.

De prestaties worden mede mogelijk gemaakt door de 800V-architectuur - een primeur voor Polestar. De Polestar 5 kan laden met een vermogen tot 350 kW via een geschikte DC-lader. Het laden van 10% naar 80% duurt 22 minuten. Een speciale externe laadindicator op de C-stijl geeft in één oogopslag de laadstatus (SOC) weer. Voor een hogere efficiency kan de achterste motor van de Polestar 5 worden losgekoppeld. Het maximale bereik van de Polestar 5 Dual motor is 670 km (WLTP) op één lading, en dat van de Polestar 5 Performance 565 km (WLTP).

De Polestar 5 is per 8 september 2025 online te configureren en te bestellen in 24 markten. De Dual motor (550 kW, 812 Nm) heeft een indicatieve introductieprijs van €121.900 en die van de Polestar 5 Performance (650 kW, 1.015 Nm) bedraagt €145.300.