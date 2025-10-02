Polestar opent nieuwe verkooppunten

Polestar heeft eerder dit jaar al belangrijke stappen gezet in de uitbreiding en optimalisatie van het verkoopnetwerk. Zo gingen partners wereldwijd van het zogenaamde non-genuine agentuur (NGA) salesmodel over op agentuurcontracten. Per 1 oktober 2025 zijn twee nieuwe partners aan het Nederlandse verkoopnetwerk toegevoegd. Ton van Kuyk is de nieuwe partner voor Polestar in Beverwijk en Henk Scholten voor Polestar in Arnhem.

Naast het uitbreiden van het netwerk, richt Polestar zich ook op het optimaliseren van de regio's waarin het merk al actief is. Zo opent Polestar partner Mobility Centre in Rotterdam eind oktober een grotere Polestar Space buiten de stad. De nieuwe showroom aan de Klaverbaan 22B biedt met 800 m2 meer ruimte dan de huidige locatie op de Meent. Hierdoor is er volop plek voor het volledige modellengamma, waaronder de recent geïntroduceerde Polestar 5, én voor het groeiende aanbod van Polestar Pre-owned. In lijn met deze strategische verplaatsing heeft de Polestar Space in Den Haag per 1 oktober de deuren gesloten, terwijl de dekking van het Polestar-netwerk in de regio behouden blijft.

De wijzigingen in Beverwijk, Arnhem en Rotterdam volgen kort na andere recente veranderingen binnen het retailnetwerk van Polestar Nederland. Zo werd de Polestar Space in Zwolle in mei 2025 overgenomen door de Nieuwenhuijse Groep, en is de Polestar Space in Eindhoven verhuisd van het stadscentrum naar een nieuwe locatie buiten de stad, bij Volvo-dealer Van Roosmalen in Veldhoven. Net als in Zwolle en Rotterdam, is de nieuwe Space in Eindhoven groter dan voorheen om meer ruimte te creëren voor het groeiende portfolio.