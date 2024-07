Polestar toont Concept BST

Polestar Concept BST

11 juli 2024 - Polestar is dit jaar aanwezig op het Goodwood Festival of Speed. Het Zweedse elektrische automerk toont er niet alleen de nieuwe elektrische SUV's, de Polestar 3 en Polestar 4, maar ook de Polestar 2. De ster van de show is de Polestar Concept BST, die tijdens het autofestival zijn werelddebuut beleeft. In de paddock worden de Polestar 3 en Polestar 4 vergezeld door de Polestar 6 Concept. Het elektrische roadsterconcept maakt hier zijn dynamische debuut.