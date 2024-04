Polestar

Polestar en StoreDot testen XFC technologie

29 april 2024 - Polestar en Storedot, de pionier in snellaadbatterijen, hebben samen met succes Extreme Fast Charging (XFC)-technologie in een auto geïntegereerd. Met deze ultrasnelle laadtechnologie van Storedot kon de batterij van een prototype van de Polestar 5 in slechts 10 minuten van 10 tot 80% worden opgeladen. Het volledig operationele prototype heeft zijn batterij opgeladen met een consistente laadsnelheid vanaf 310 kW, die aan het einde van de laadsessie opliep tot meer dan 370 kW.