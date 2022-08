Polestar 6

Polestar 6 gaat in productie

16 augustus 2022 - Polestarbevestigt plannen om het Polestar-studiemodel voor een elektrische roadster in productie te nemen. Het productiemodel wordt naar verwachting in 2026 gelanceerd als de Polestar 6 elektrische performance roadster. Geïnteresseerde kopers in alle actieve Polestar-markten kunnen vanaf 16 augustus 2022 online een productieplek reserveren.