Polestar 6 LA nu al uitverkocht

De Polestar 6 LA Concept edition, die naar verwachting in 2026 op de markt komt, is een exclusieve eerste versie van de Polestar 6. Deze speciale editie krijgt een groot aantal kenmerken mee van de in maart 2022 onthulde Polestar Oâ'' concept car, waaronder de unieke kleur Sky blue. Er worden 500 exemplaren van de speciale editie geproduceerd.

"De grote belangstelling van onze klanten toont aan dat een verbluffende elektrische roadster als de Polestar 6 zeer relevant is in de sportwagenwereld", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. "Deze open elektrische sportauto spreekt duidelijk zelfs de meest doorgewinterde petrolheads aan."

Gezien de grote vraag naar de Polestar 6 is het merk van plan om later in 2022 ook productieplekken beschikbaar te maken voor de reguliere versies van de Polestar 6, die worden geproduceerd na de serie van 500 LA Concept editions.

Polestar wil, inclusief de Polestar 6, binnen vijf jaar vier nieuwe EV's lanceren - sneller dan alle andere EV-start-ups op de markt. Polestar trapt in oktober 2022 af met het werelddebuut van de eerste elektrische performance SUV van het merk, de Polestar 3. De Polestar 3 wordt naar verwachting in 2023 gevolgd door de Polestar 4, de elektrische performance SUV coupe. De Polestar 5, de elektrische performance 4-deurs GT die is gebaseerd op de Precept concept car, staat gepland voor 2024.