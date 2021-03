Polestar 2 krijgt 5 sterren van Euro NCAP

3 maart 2021 | De Polestar 2 is met een score van vijf sterren een van de veiligste elektrische auto's ooit door Euro NCAP getest. Het European New Car Assessment Program heeft de beoordeling van de Polestar 2 vrijgegeven, waaruit blijkt dat de Zweedse elektrische performance fastback goed presteert volgens de nieuwste tests en protocollen.

De Polestar 2 presteert ook buiten zijn segment uitstekend ten opzichte van andere elektrische premium auto's. Die concurrenten zijn echter in voorgaande jaren getest volgens oudere, minder strenge protocollen.

Bij de ontwikkeling van de Polestar 2 in het Volvo Safety Center in Göteborg, Zweden, heeft veiligheid de hoogste prioriteit. "Volvo Cars is een van onze founders en door hun expertise met ons te delen, is veiligheid een kerncompetentie van onze auto's geworden. De uitstekende Euro NCAP-scores van de Polestar 2 zijn daarvan het bewijs", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar.

De veiligheidsuitrusting is van het hoogste niveau en bestaat onder meer uit acht airbags waaronder een inner-side airbag (bijzonder in het segment van tot nu toe door Euro NCAP geteste premium elektrische auto's) tot het Front Lower Load Path en het Severe Partial Offset Collision Block (SPOC) die zijn ontworpen om de impact van een aanrijding op het accupakket en het passagierscompartiment te verminderen.

De veiligheidssystemen van de Polestar 2 zijn ontwikkeld om ervoor te zorgen dat veiligheid verder gaat dan een extra sterke carrosserie en bescherming van de inzittenden. De nieuwste systemen ondersteunen bij het detecteren van voertuigen, fietsers en voetgangers, geven waarschuwingen en helpen onder meer bij het volgen van de juiste rijbaan. Het Pilot Assist maakt gebruik van een radar en een camera om te helpen bij accelereren, remmen en sturen bij snelheden tot 130 km/u.

