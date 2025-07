Polestar kondigt 7 aan

De Polestar 7 wordt ontwikkeld volgens de onlangs aangekondigde strategie van het bedrijf om architecturen binnen de Geely Holding Group te gebruiken. De Polestar 7 zal worden gebaseerd op een technologieplatform van Volvo en profiteert van de gedeelde componenten van de groep, cel-tot-carrosserietechnologie met een nieuwe generatie accudichtheid en performance. Hij wordt ook voorzien van een nieuwe generatie elektromotoren, die intern zijn ontwikkeld.

Michael Lohscheller, CEO van Polestar: "De samenwerking met Volvo Cars aan de ontwikkeling en productie van de Polestar 7 in Europa is een unieke kans die onze positie op onze thuismarkt zal versterken. Onze strategie om de architectuur van de Groep te gebruiken als basis voor onze toekomstige modellenreeks geeft ons op een kostenefficiënte manier toegang tot de beste en nieuwste technologieën. Met een direct herkenbaar design en sportieve rijeigenschappen wil de Polestar 7 een nieuwe standaard zetten in het segment van premium compacte SUV's."

Håkan Samuelsson, President en CEO van Volvo Cars: "Onze samenwerking met Polestar voor de ontwikkeling en productie van de Polestar 7 onderstreept hoe Volvo Cars en Polestar synergieën blijven benutten om op een efficiënte manier vooraanstaande auto's te ontwikkelen voor onze specifieke klantsegmenten."

De bouw van de Volvo-fabriek in Košice is in 2023 begonnen. De locatie biedt logistieke verbindingen met de Europese markten en beschikt over een netwerk van toeleveranciers.