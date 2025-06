Polestar breidt uit naar Frankrijk

Michael Lohscheller, CEO van Polestar: "We zijn erg enthousiast om onze line-up van elektrische auto's nu ook naar Frankrijk te brengen, een van de snelst groeiende EV-markten in Europa. Onze modellen hebben al lovende recensies ontvangen in de Franse media, en we kijken ernaar uit om vanaf de tweede helft van het jaar steeds meer Polestars op de Franse wegen te gaan zien."

De uitbreiding van Polestar in Frankrijk omvat zowel directe verkoop aan consumenten via de Polestar-website als verkoop via verschillende fysieke verkooppunten in het hele land, die in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde verkooppartners uit het Volvo-netwerk worden geëxploiteerd. De eerste vestiging wordt geopend in juli, in het wereldberoemde racedorp Le Mans, gevolgd door tot tien belangrijke steden in de tweede helft van het jaar. Daarnaast is vanaf de start een landelijk servicenetwerk beschikbaar met meer dan 100 servicepunten die zijn verspreid over heel Frankrijk, speciaal voor Polestar-rijders.

Stéphane Le Guével, Managing Director van Polestar Frankrijk: "We hebben een ambitieus expansieplan in Frankrijk, met als doel om al in 2025 tien verkooppunten te openen en in 2026 verder te groeien. Het merk Polestar past met zijn sterke focus op design en duurzaamheid bij Frankrijk".