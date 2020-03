Productie Polestar 2 gestart in China

24 maart 2020 | Polestar is begonnen met de productie van de Polestar 2 in Luqiao, China. De nieuwe crossover is de eerste elektrische auto die in deze fabriek wordt gebouwd. De eerste exemplaren worden geleverd aan Europa, gevolgd door China en Noord Amerika.

"De wereld staat op z'n kop door de coronavirus-pandemie", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. "We starten met de productie onder uitdagende omstandigheden, en hebben een sterke focus op de gezondheid en veiligheid van onze mensen. Dit is een geweldige prestatie en het resultaat van enorme inspanningen van zowel de teams in de fabriek als daarbuiten in de leveranciersketen. Ik heb enorm veel respect voor het hele team - dank aan iedereen!" Eigendom van Zhejiang Geely Holding en beheerd door Volvo Cars: de fabriek in Luqiao is een voorbeeld van hoe Polestar de expertises van de beide moederbedrijven benut.

De Polestar 2, onthuld in februari 2019, is te koop in 10 markten, verspreid over Europa, China en Noord Amerika. De eerste exemplaren waren te reserveren met een aanbetaling en in Nederland zijn de orderboeken recentelijk geopend. De volledig elektrische crossover is in zijn eerste productiejaar beschikbaar met 300kW / 408pk, vierwielaandrijving en een 78 kWh sterke accu met een maximaal bereik van 470 km (WLTP). De Polestar 2 is voorzien van een geïntegreerd Android infotainmentsysteem met onder meer Google Assistant, Google Maps en de Google Play Store.

De eerste exemplaren worden naar verwachting vanaf juli 2020 in Europa geleverd en later in China en Noord Amerika.

