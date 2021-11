Autotest | Aanvankelijk leek de Polestar 2 vooral een droomauto. Met ruim 400 pk, vierwielaandrijving, een extra grote batterij en een prijskaartje van een hele dikke 50.000 euro leek deze elektrische auto alleen besteed aan bevoorrechte kopers. Inmiddels is deze Zweedse ster met Chinese invloeden echter ook beschikbaar in eenvoudigere en dus betaalbaardere versies. Maak kennis met de Polestar 2 in de meest eenvoudige uitvoering: de "Standard Range Single Motor".

Zelfs de kleur van de testauto is de goedkoopste, want alleen voor zwart hoeft niet bij te worden betaald. In de regel schittert de Polestar 2 met zijn minimalistische ontwerp, waarbij enkele welgekozen en eenvoudige lijnen toch voor een heel sterk karakter zorgen. Dat gaat met de zwarte lak helaas geheel verloren, maar als goedmakertje heeft de donkere auto wel een stoere en bijna illustere uitstraling.

Het koetswerk van de Polestar 2 houdt het midden tussen dat van een terreinwagen ("SUV", ofwel Sports Utility Vehicle) en een sedan. Van die laatste heeft de auto de langgerekte vorm en van de terreinwagen de hoge bouw. Dat is ook binnenin merkbaar, want de instap is net even makkelijker en hoger dan gemiddeld. De ruimte voorin is prima. Achterin is de ruimte voldoende, maar er zijn kleinere en lagere auto's die meer hoofd- en beenruimte op de achterbank bieden. De kofferruimte is prima en zoals bij veel elektrische auto's is onder de voorklep een tweede bagageruimte te vinden waarin een tas of een set laadkabels past.

Niet alleen het exterieur is minimalistisch vormgegeven, dat geldt ook voor het dashboard. De vormen zijn eenvoudig en de lijnen steeds simpel doch doeltreffend. Het aantal knoppen is minimaal, want vrijwel alle functies worden bediend via het centrale beeldscherm.

Android in de auto

Dat beeldscherm is een verhaal apart! Polestar heeft namelijk niet zelf een audio-, communicatie- en navigatiesysteem ontwikkeld. In plaats daarvan heeft het het Android besturingssysteem gebruikt, zoals bekend van telefoons. Het lijkt heel slim om dit werk aan experts over te laten en om bovendien een gratis beschikbaar besturingssysteem te gebruiken, maar in de praktijk zorgt Android in de auto voor gemengde gevoelens. Het eerste daarvan wordt veroorzaakt door zorgen over de privacy: Google kan de auto en bestuurder overal volgen. Niet inloggen met een Google-account maakt weinig verschil, alleen is het dan iets lastiger om data aan een persoon te koppelen.

Daarbij is overduidelijk dat Android niet bedoeld is voor gebruik in de auto. Polestar heeft namelijk niet gekozen voor Android Auto (grote letters, eenvoudige indeling), maar voor Android voor tabletcomputers. Daarom zijn de teksten en icons klein en de schermindeling verre van ideaal voor gebruik in de auto. Tijdens het rijden kan Google's welhaast befaamde spraakgestuurde assistent worden gebruikt, maar dan is duidelijk dan Android "denkt" dat het een tablet is en geen auto. Zo worden "ik heb honger", "ik heb het koud" of "hoe hard gaan we?" allemaal met een grap afgedaan, terwijl dit bij andere auto's met een directe oplossing wordt opgevolgd. De communicatie tussen Android en de auto is minimal, eigenlijk kan alleen de verwarming worden bediend met de stem (indien exact de juiste woorden worden gekozen).

„Als nieuw merk kan Polestar breken met het verleden en daarom alle voordelen die elektrisch rijden biedt optimaal benutten“

Ervan uitgaande dat iedere koper een smartphone heeft, biedt het infotainment-systeem in de huidige versie (eind 2021) daarom geen enkele meerwaarde boven Android Auto of Apple CarPlay. Bovendien geven die laatste meer keuzevrijheid en garanderen ze dat het systeem ook na enkele jaren nog werkt. Immers, het zou "sneu" zijn als de auto, net als een mobiele telefoon, na enkele jaren moet worden afgeschreven omdat de Android versie niet langer wordt ondersteund en de apps daarom niet meer functioneren. Polestar lijkt dit inmiddels ook te beseffen en daarom is voor 2022 een update beloofd ("over the air", dus geen dealerbezoek nodig) waarmee de eigen telefoon kan worden gekoppeld middels Android Auto of Apple CarPlay.

De ontwikkeling van het audiosysteem is ook uitbesteed aan een specialist en wel Harman Kardon. De kwaliteit van de systemen van deze grootgrutter in hifi loopt sterk uiteen, maar voor Polestar zijn duidelijk de betere componenten geselecteerd. Wanneer van een goede bron wordt gespeeld (dus geen sterk gecomprimeerd Bluetooth signaal!) is de klank uitstekend en geeft Harman Kardon de auto echt meerwaarde.

Single motor, standard range

De batterij is bepalend voor de prijs van een elektrische auto en daarom is de Polestar 2 naar keuze leverbaar met een standaard of extra grote batterij. De testauto is voorzien van de standaard batterij en slechts één elektromotor (eerder is al een extra snelle versie met twee elektromotoren getest). In deze configuratie kost de Polestar 2 ongeveer hetzelfde als een even grote en even sterke auto met benzinemotor. Het enige verschil zit in het bereik. De auto met benzinemotor kan zo'n 500 a 600 km op een volle tank afleggen. De Polestar 2 heeft volgens de fabrieksopgave een actieradius van 430 km.

Tijdens deze test onder ongunstige weersomstandigheden was dat 350 km. In absolute zin is dat ruim voldoende om zorgeloos te rijden, maar ten opzichte van de batterijcapaciteit (64 kWh) is dat matig. Het testverbruik kwam namelijk steeds uit rond de 18 kWh / 100 km en dat is hoger dan gebruikelijk voor een auto van deze omvang. Met een gunstigere stroomlijn of efficiëntere elektromotor zou dus meer uit dezelfde batterij kunnen worden gehaald.

Laden met deze voordeligste Polestar 2 kan met maximaal 150 kW, maar dat kon tijdens de test niet worden gehaald. Ondanks herhaald proberen, steeds met een bijna lege batterij, kwam de snelheid uit rond de 80 kW terwijl de laadstations veel meer boden. Dat is minder snel dan beloofd, maar in de praktijk nog altijd voldoende om na een korte lunch bij een wegrestaurant weer zo'n 200 km bereik te winnen. Tijdens het laden pulseert de rand rondom het beeldscherm achter het stuurwiel groen. Tegelijkertijd wordt op het beeldscherm zeer gedetailleerd getoond hoeveel energie wordt opgenomen, hoe laat de accu geheel is geladen en hoe ver met de huidige lading kan worden gereden. Het is fijn dat Polestar de automobilist serieus neemt en niet afscheept met alleen de meest elementaire gegevens, zoals sommige andere merken doen!

Wanneer wordt gekozen voor een enkele motor, dan is deze goed voor 224 pk en worden alleen de voorwielen aangedreven. Met dit vermogen is de Polestar 2 niet verpletterend snel, maar nog steeds sneller dan het gros van de auto's met verbrandingsmotor. Bovendien presteert ook deze voordeligste Polestar 2 moeiteloos en stil. Gezien het prijskaartje zijn de prestaties en het comfort daarom prima. De geluiden van de banden en rijwind zijn minimaal, maar net als de eerder geteste topversie maakt ook dit exemplaar een hinderlijke fluittoon rond de 100 km/u (let op: ondergetekende is ook hifi-journalist en heeft een bovengemiddeld scherp gehoor).

De bestuurder kan kiezen of de auto bij het loslaten van het stroompedaal niet, matig of sterk inhoudt. Daarbij geldt: hoe meer de auto inhoudt, hoe meer energie terug wordt gewonnen. Wanneer maximaal energie wordt teruggewonnen kan als bijkomend voordeel met een pedaal worden gereden. Het rempedaal wordt dan alleen nog in noodgevallen gebruikt.

Weggedrag

Niet alleen het karakter van het stroompedaal kan worden ingesteld, maar ook dat van de besturing. Dat varieert van licht en bijna gevoelloos tot stevig en daarmee juist communicatief.

Ondanks het stevige onderstel is altijd duidelijk dat de Polestar 2 een grote en zware auto is. Tegelijkertijd is merkbaar dat de combinatie van de lengte, (spoor)breedte en het onderstel uitstekend in harmonie zijn. Daarom wordt het hoge gewicht altijd keurig onder controle gehouden. De "2" is daarom zeker niet uitdagend of speels, maar wel capabel en vertrouwenwekkend.

Conclusie

Nadat de Polestar 2 al verkrijgbaar was met een extra grote batterij en dubbele elektromotor is deze Zweedse ster nu ook beschikbaar in eenvoudigere versies. Voor deze test is de variant in de basisuitvoering met standaard batterij en een enkele elektromotor ingezet. In vergelijking met een auto met benzinemotor heeft de testauto eenzelfde prijskaartje en is de Polestar alleen in het nadeel met het bereik (430 km in theorie, 350 km in de praktijk). De ruimte is gelijk en in alle andere opzichten is de Polestar zelfs in het voordeel. Zo is de Polestar 2 vlotter, stiller en veel voordeliger per kilometer.

Echter, daarmee is de Polestar 2 niet uniek. Wat de Polestar 2 uniek maakt is het karakter. Met name de oudere merken verpakken hun elektrische auto's in een traditioneel jasje. Ze laten zich net zo bedienen als de auto's van decennia terug en geven de elektromotoren zelfs een karakter dat zoveel mogelijk lijkt op dat van een benzinemotor. Als nieuw merk kan Polestar breken met het verleden en daarom alle voordelen die elektrisch rijden biedt optimaal benutten. Dat blijkt uit de vormgeving, ergonomie, bediening en rijeigenschappen. En precies die kwaliteiten komen in deze basisversie een stuk dichterbij!