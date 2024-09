Polestar introduceert Plug & Charge

Met Plug & Charge hoeven Polestar 3-rijders niet langer de juiste oplaadlocatie te selecteren en te bevestigen met welke individuele lader ze zijn verbonden. Ze hoeven ook niet meer zelf een betaling te starten om de laadsessie te verifiëren want deze verloopt automatisch via de Polestar Charge-app of de Polestar Charge-pas. Wanneer Plug & Charge is geactiveerd, communiceert de auto rechtstreeks met het laadstation en wordt de betaling automatisch verwerkt, waardoor meerdere stappen uit het traditionele proces niet meer nodig zijn.

De laadfunctie is te activeren via de laadinstellingen van de auto waarbij deze vervolgens kan worden verbonden met de Polestar Charge-app of een app van een andere dienstverlener. De Polestar Charge-app biedt toegang tot meer dan 800.000 openbare laadpunten in heel Europa en is verkrijgbaar met verschillende abonnementen met kortingstarieven bij duizenden openbare (snel)laadlocaties.

Plug & Charge is nu beschikbaar in de Polestar 3, en de andere Polestar-modellen krijgen de functie naar verwachting in 2025.