Polestar start productie 3 in Amerika

Thomas Ingenlath, CEO van Polestar: "De start van de productie van Polestar 3 in de VS is een cruciale stap voor ons. We bieden onze klanten in Amerika een elektrische SUV die in Amerika is gebouwd. En door de in South Carolina geproduceerde Polestar 3 ook naar Europa te exporteren, versterken we onze business op een breder vlak. De Polestar 3 heeft uitstekende recensies gekregen van de wereldwijde media en de interesse van consumenten is groot." De onderneming neemt nog meer stappen om zijn bredere productievoetafdruk te diversifiëren. Vanaf medio 2025 start Polestar dan ook met de productie van de Polestar 4 in Zuid-Korea. Deze aanpak van Polestar op het gebied van ontwikkeling en productie stelt het merk in staat om te profiteren van de competentie, flexibiliteit en schaalbaarheid van zijn partners en grote aandeelhouders.

De Polestar 3 is een SUV die Scandinavisch design en technologie combineert met elektrische aandrijving. Hij beschikt over gecentraliseerde core computing aangestuurd door NVIDIA en een arsenaal aan veiligheidssystemen.