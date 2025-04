Polestar 3

5 EuroNCAP sterren voor Polestar 3

9 april 2025 - De Polestar 3 heeft een vijfsterren Euro NCAP-beoordeling behaald in de laatste testronde van de onafhankelijke instantie. De elektrische performance SUV behaalde in alle vier categorie├źn (Adult Occupant, Child Occupant, Vulnerable Road Users and Safety Assist) vijf sterren, met een algehele score van 87%.