Polestar 3

Polestar start productie 3 Long Range Single Motor

5 december 2024 - Polestar is in Amerika begonnen met de productie van de Polestar 3 Long range Single motor. De nieuwste variant van de grootste SUV in het aanbod van Polestar heeft een gecertificeerd bereik van maximaal 706 km (WLTP). Hij is leverbaar vanaf 79.950 euro. De Polestar 3 Single motor heeft hetzelfde 111 kWh-accupakket als de Dual motor, en dezelfde 250 kW pieklaadcapaciteit waarmee de accu onder ideale omstandigheden in 30 minuten van 10 tot 80% kan worden geladen (DC).