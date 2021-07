Experimentele Polestar 2 op Goodwood Festival of Speed

8 juli 2021 | Polestar heeft op het Goodwood Festival of Speed 2021 een experimentele Polestar 2 onthuld. De elektrische auto heeft een "make-over" gekregen die is geïnspireerd op de wens van CEO Thomas Ingenlath om de grenzen van het ontwerp en het prestatiepotentieel van de auto te verleggen.

"Ik heb de ontwerp- en engineeringteams uitgedaagd om met de Polestar 2 te spelen en iets te bedenken dat in Goodwood een sterk statement maakt", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. "Ik heb een paar maanden mogen rijden meteen andere experimentele Polestar 2, bijgenaamd 'Beast', rond onze campus in Göteborg. Deze versie inspireerde het team om met een nieuwe variant naar Goodwood te komen. We willen onze krachten bundelen en nieuwe mogelijkheden verkennen."

De Polestar 2 Long range Dual motor produceert nu met zijn dubbele elektrische motoren een gecombineerd vermogen van 350 kW (476 pk). De auto heeft een krachtigere uitstraling gekregen, met een bredere spoorbreedte (+10 mm aan beide kanten) en een lagere hoogte (-30 mm). Om de 9x21-inch wielen en de 6-zuiger Akebono-voorremmen van de Polestar 1 te huisvesten, zijn de wielkasten extra breed gemaakt. Ook de 275/30R21 Pirelli PZero Rosso performance banden zijn overgenomen van de Polestar 1.

De veren zijn aan de voorkant met 80% verstevigd, en aan de achterkant met 40%, in vergelijking met de originele exemplaren en de verstelbare Öhlins DFV-dempers zijn opgewaardeerd naar Öhlins drieweg performance dempers die ongeveer 30% stijver zijn dan die van de productiemodellen. Om de stijfheid te vergroten, is voorin de carbon-veerpootbrug van een Volvo S60 Polestar Engineered gemonteerd. Achter is de speciale Polestar 2 voorzien van een op maat gemaakte veerpootbrug.

De experimentele Polestar 2 heeft naast mechanische aanpassingen ook speciale voor- en achterbumpers. De auto is afgewerkt in Snow Matte en is voorzien van een Magnesium Matte racestreep, een speciale grille en glanzend zwarte spiegels. De bumpers en sideskirts zijn uitgevoerd in verschillende kleuren en de wielen zijn afgewerkt met glanzende en matzwarte oppervlakken.

Polestar 2 in 3 nieuwe varianten

13 april 2021

Polestar 2 krijgt 5 sterren van EuroNCAP

3 maart 2021

Polestar 2 ontvangt 1e update

25 februari 2021

Polestar 2 is Auto van 2020 in Noorwegen

1 december 2020