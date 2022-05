Polestar investeert in StoreDot

StoreDot is een pionier in de ontwikkeling van silicium-dominante en extreem snel ladende batterijen voor elektrische voertuigen. Het in Israël gevestigde bedrijf streeft ernaar om tegen 2024 EV-accu's te produceren die in slechts vijf minuten een bereik van 160 kilometer kunnen bijladen.

Een belangrijk onderdeel van de strategische deal is de samenwerking tussen Polestar, en StoreDot waarbij de aan- en toepassing van de laadtechnologie op test- en conceptmodellen van Polestar wordt onderzocht. Een van de lopende testcases is het aanpassen van StoreDot's celtechnologie voor de modellen van Polestar, met als doel het opladen te versnellen en de circulariteit te verbeteren.

StoreDot CEO, Dr. Doron Myersdorf, stelt: "We zijn zeer verheugd om een ‹overeenkomst aan te gaan met Polestar, als investeerder en partner. Polestar is net als StoreDot een uiterst ambitieus en innovatief merk dat nu al een belangrijke rol speelt in de grootschalige adoptie van elektrisch rijden en helpt bij het creëren van een schonere, emissievrije wereld. We kijken ernaar uit om samen te werken en we weten dat onze technologieën een enorm potentieel hebben om mogelijke zorgen bij toekomstige Polestar-rijders over het opladen en het bereik weg te nemen."