Polestar 2 als BST edition 270

De Polestar 2 'BST Edition 270' heeft een aangepaste, tweemotorige aandrijflijn en een 78 kWh-accu. Dit resulteert in een maximaal vermogen van 350 kW (476 pk) en een maximum koppel van 680 Nm, samen met een extra scherpe reactie.

De speciale versie heeft een extra verlaagd chassis (-25 mm), unieke en tweevoudig verstelbare Öhlins dempers, een veerpootbrug vóór, 20% stijvere veren en exclusieve, matzwarte 21-inch lichtmetalen velgen die zijn geïnspireerd op die van de Polestar 1. De 245/35R21 Pirelli P Zero banden zijn specifiek voor deze auto ontwikkeld. Het Brembo remsysteem met vier zuigers is gelijk aan dat van de standaard versie met Performance Pack.

De limited edition is verkrijgbaar in de kleuren Thunder of Snow en heeft een Charcoal WeaveTech interieurafwerking. Opvallende verschillen ten opzichte van de reguliere Polestar 2 zijn de in carrosseriekleur gespoten bumpers en sideskirts. Tegen meerprijs is een matzwarte carrosseriestriping of een wrap in Battleship Gray beschikbaar. De buitenspiegels zijn afgewerkt in glanzend zwart. De kenmerkende, in 'Swedish Gold' uitgevoerde remklauwen, demperelementen, ventieldoppen en veiligheidsgordels van het Performance Pack zijn ook present.

De productie start naar verwachting vanaf het midden van 2022 en er zijn zo'n 15 exemplaren beschikbaar voor Nederland. De eerste leveringen zijn gepland in het vierde kwartaal.