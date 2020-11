Polestar 2 wint Gouden Stuurwiel

4 november 2020 | De Polestar 2 heeft in Duitsland het Gouden Stuurwiel 2020 (Goldenes Lenkrad) gewonnen. De onderscheiding wordt uitgereikt door het Duitse AUTO BILD en BILD am Sonntag. De Polestar 2 werd verkozen tot winnaar in de categorie middelgrote SUV's en is daarmee wederom erkend als een van de beste auto's van dit jaar. Na de onderscheiding "Duitse Auto van het Jaar" (GCOTY) in de luxe categorie, is dit de tweede onderscheiding die het elektrische performance merk in Duitsland heeft ontvangen.

"De Polestar 2 krijgt niet per toeval het Gouden Stuurwiel. Het is tenslotte niet alleen het design dat de Polestar 2 onderscheidend maakt, maar ook wat je ervaart als je achter het stuur zit", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. "We zijn bijzonder trots dat de Polestar 2 zowel kritische experts uit de industrie als lezers, en dus uiteindelijk onze klanten, overtuigt".

Net als in voorgaande jaren riepen het automagazine AUTO Bild en het landelijke weekblad BILD am Sonntag hun lezers op om mee te stemmen om de beste auto's van 2020 te bepalen. Lezers hebben in acht categorieën gestemd op 63 auto's die sinds oktober 2019 op de markt zijn gebracht. Drie finalisten in de verschillende klassementen werden bepaald op basis van de stemmen van de lezers, die vervolgens werden beoordeeld door een onafhankelijke jury van auto-experts.

Het Gouden Stuurwiel 2020 van AUTO BILD matcht perfect met de 'Swedish Gold' veiligheidsgordels van de Polestar 2. Hij was het enige elektrische model dat de laatste ronde in de categorie middelgrote SUV's haalde. Zijn uitstekende rijdynamiek en de hoge kwaliteit overtuigden de Europese jury, bestaande uit internationale autojournalisten, coureurs, beroemdheden en autoliefhebbers.

Ook de Polestar 1 gooide hoge ogen. Volgens lezers van AUTO Bild en BILD am Sonntag is de Polestar 1 een van de meest populaire auto's van het jaar en behoorde hij tot de top drie van sportwagens in de laatste ronde. "Het gouden stuurwiel is onbetwist een van de meest prestigieuze onderscheidingen in de branche. Het feit dat onze beide modellen, de Polestar 1 én de Polestar 2, de finale haalden en dat de Polestar 2 de prijs won, is een grote erkenning voor het hele team", zegt Thomas Ingenlath, die de trofee in ontvangst nam op het hoofdkantoor van het merk in Göteborg.

