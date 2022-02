Polestar 5 aangekondigd

15 februari 2022 | Polestar verwacht in 2024 de Polestar 5, een elektrische performance 4-deurs GT te lanceren. De Polestar 5 is de productieversie van de Polestar Precept, de manifest-conceptauto die Polestar in 2020 uitbracht en die de toekomstvisie van het merk op het gebied van design, technologie en duurzaamheid laat zien. Polestar wil met elk nieuw model de klimaatimpact verder verminderen en streeft ernaar om tegen 2030 een volledig klimaatneutrale auto te gaan produceren.

Gelijmd aluminium is lichtgewicht en stijf en biedt in theorie superieure prestaties en milieuvoordelen. Het verwerken van dit materiaal was echter tot nu toe arbeidsintensief en de toepassing ervan in massaproductie uitdagend zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Het 280-koppige R&D team van Polestar, dat is gevestigd in de Britse Motorsport Valley en onder meer bestaat uit voormalige Formule 1-ingenieurs en ontwikkelaars van exclusieve sportwagens, is de uitdaging aangegaan en heeft een geheel nieuw en sneller productieproces ontwikkeld waarbij zowel de carrosserie als het platform gelijktijdig kunnen worden ontwikkeld.

De toepassing van nieuwe materialen en technieken resulteert in een platform en carrosserie die samen naar verwachting minder wegen dan die van auto's in kleinere segmenten. Belangrijke voordelen van de innovatieve constructie zijn een hogere efficiency, een groter elektrisch bereik, een betere rijdynamiek en een toonaangevende veiligheid. Het nieuwe platform van gelijmd aluminium heeft ook een positieve invloed op de productontwikkeling, kwaliteit en stijfheid.

"Het R&D-team in het VK is een van de grootste troeven van Polestar", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. "De juiste mix van technologische expertise en creativiteit stelt ons in staat om met geavanceerde, lichtgewicht en innovatieve sportwagentechnologie te komen, waarmee Polestar zich in de komende jaren gaat onderscheiden."

Door deze technologie verder te ontwikkelen en toe te passen op het eerste in-house ontwikkelde platform, krijgt de 4-deurs Polestar 5 een torsiestijfheid die superieur is aan die van een tweezits sportwagen of supercar. Het ​​op maat gemaakte platform stelt Polestar ook in staat om een productiemodel te introduceren dat trouw blijft aan de Precept concept car.

"We wilden een laag gewicht in combinatie met een hoge kwaliteit bereiken in een zo kort mogelijke ontwikkelingstijd", zegt Pete Allen, Head of Polestar UK R&D. "Dit platform heeft niet alleen uitstekende dynamische en veiligheidskenmerken, maar is ook tegen relatief lage kosten toe te passen voor hogere productievolumes."

De ontwikkeling van de Polestar 5, die wordt geleid door het fors groeiende Britse R&D-team, is in volle gang. Het team, dat binnenkort zal bestaan uit zo'n 500 ingenieurs, speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van nieuwe modellen van Polestar.

Polestar is van plan om in de komende drie jaar elk jaar een nieuwe elektrische auto te lanceren, te beginnen met de Polestar 3 in 2022 - de eerste elektrische performance SUV van het merk. De Polestar 4, een kleinere elektrische performance SUV-coupé, volgt naar verwachting in 2023.

