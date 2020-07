Polestar 2

Eerste Polestar 2 in Europa afgeleverd

29 juli 2020 | Polestar heeft op zijn wereldwijde hoofdkantoor in Gothenburg (Zweden) de eerste Polestar 2 afgeleverd aan een Europese klant. De in Thunder uitgevoerde fastback is gespecificeerd met een Charcoal WeaveTech veganistisch interieur. Polestar onthulde de Polestar 2 online in 2019. Ondanks de wereldwijde pandemie werkte het merk consistent door om in maart 2020 een veilige start van de productie te garanderen in de productiefaciliteit in Luqiao (China).

