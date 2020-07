Polestar opent vier Spaces in Nederland

2 juli 2020 | Polestar, het elektrische automerk uit Zweden, opent nog dit jaar vier Polestar Spaces op Nederlandse bodem. De Spaces, tot op de millimeter ontworpen vanuit de designfilosofie van Polestar, geven op populaire locaties in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Leidschendam uiting aan de innovatieve en klantgerichte benadering van het merk. Ze verweven minimalistisch design met een gestroomlijnde, digitale klantreis en service.

Polestar streeft naar een volledig digitale ervaring waarin consumenten alles online kunnen regelen, tot het bestellen van de nieuwe auto aan toe. De Polestar wordt naar wens thuis of op kantoor afgeleverd. Mochten klanten echter behoefte hebben aan fysieke interactie, dan stellen de Polestar Spaces hen in staat om ter plekke de auto's te ervaren én de Polestar Specialisten te ontmoeten. Experts die consumenten in contact brengen met de filosofie en de producten van het merk, en niet op commissiebasis werken. Dat alles in een omgeving die is ontworpen om klanten de auto's optimaal te laten ontdekken en testen.

"Het is onze ambitie om de relatie tussen consument en automerk te herdefiniëren en automotive retail te veranderen. Met de Polestar Spaces maken we het kopen van een auto weer eenvoudig, zonder gedoe. De Spaces zijn een belangrijk onderdeel van onze klantervaring en de plek waar we onze klanten daadwerkelijk ontmoeten", aldus Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. "De Spaces bieden daarom een klantervaring die zich écht alleen op de consument richt, zonder focus op harde verkoop. De consument heeft daarbij zelf de controle over hoeveel interactie zij of hij wil. En als ze eenmaal de perfecte Polestar hebben geconfigureerd, kan de auto online worden besteld, waar en wanneer het de klant uitkomt."

In de Spaces worden de Polestar 1 en Polestar 2 letterlijk en figuurlijk uitgelicht door speciaal ontwikkelde lichtboxen van fotostudiokwaliteit. De Polestar 2, de volledig elektrische SUV met ruimte voor vijf inzittenden, heeft een vermogen van 408 pk, 660 Nm aan trekkracht, vierwielaandrijving en een rijbereik tot 470 kilometer (WLTP). De handgebouwde Polestar 1 is een krachtige, hybride die een sterke benzinemotor combineert met twee elektromotoren. Hij levert 609 pk en 1.000 Nm. Dankzij z'n grote batterij rijdt deze plug-in hybride tot 124 kilometer (WLTP) op een volle accu.

De vier Nederlandse vestigingen worden onderdeel van het wereldwijd rap groeiende netwerk van Polestar Spaces, die op termijn méér gaan bieden dan alleen auto's en de specialisten van Polestar. De Spaces worden ook ontmoetingsplekken waar lezingen en tentoonstellingen worden gehouden over onder andere architectuur, technologie en auto's. De Polestar Spaces in Eindhoven en Rotterdam openen op 25 juli 2020 hun deuren. Op dezelfde dag gaat ook de pop-up Space in Leidschendam (Mall of the Netherlands) open. De permanente Polestar Space wordt daar op termijn geopend. De vierde Polestar Space, in Amsterdam, volgt later dit jaar.

Eerste Polestars 2 gearriveerd

26 juni 2020

Polestar 2 krijgt Performance Pack

24 juni 2020

Polestar werkt samen met Plugsurfing

2 juni 2020

Productie Polestar 2 gestart in China

24 maart 2020