Polestar onthult 3

De Polestar 3 is de eerste auto die is gebaseerd op een volledig nieuw platform voor elektrische auto's, ontwikkeld door en gedeeld met Volvo Cars. De productiestart voor de eerste lanceringsmarkten staat gepland vanaf medio 2023, in de Volvo Cars-vestiging in Chengdu, China. De eerste leveringen worden verwacht in het vierde kwartaal van 2023. De productie in de fabriek van Volvo Cars in Ridgeville, South Carolina (VS) zal naar verwachting medio 2024 starten. De in deze fabriek geproduceerde exemplaren zijn naar verwachting bestemd voor Noord-Amerika en andere markten. De eerste leveringen van auto's uit deze fabriek worden medio 2024 verwacht.

De materialen die in de Polestar 3 worden gebruikt, zijn geselecteerd vanwege hun duurzaamheidsreferenties. Het materialenpallet omvat onder meer bio-MicroTech, leder dat is gecertificeerd op het gebied van dierenwelzijn, en volledig traceerbare wollen bekleding. In lijn met Polestar's streven naar transparantie wordt, zodra de productie is gestart, een volledige levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd voor de Polestar 3. De resultaten van deze doorlopende analyse worden tijdens de gehele levenscyclus beoordeeld en gelden als basis voor het vinden van nieuwe manieren om de ecologische voetafdruk van de Polestar 3 te verkleinen.

Techniek

De Polestar 3 is het eerste model van Polestar dat is uitgerust met een NVIDIA DRIVE-core computer, waarop software van Volvo Cars draait. Het automotive-platform van NVIDIA fungeert als AI-brein en verwerkt gegevens van meerdere sensoren en camera's van de auto om geavanceerde veiligheidsfuncties en bestuurdersassistentie mogelijk te maken.

Het infotainmentsysteem wordt aangedreven door het Snapdragon Cockpit Platform, ontwikkeld door Qualcomm Technologies. Een belangrijk onderdeel van het Snapdragon Digital Chassis (een uitgebreide set van open en schaalbare cloud-verbonden autoplatforms) is het Snapdragon Cockpit Platform. Het systeem heeft volop rekenkracht om high-definition displays te voeden, surround sound en connectiviteit te leveren.

De Polestar 3 heeft de geavanceerde actieve en passieve veiligheidstechnologie van de volgende generatie van Volvo Cars aan boord. Het veiligheidspakket omvat de nieuwste innovaties, waaronder interieurradarsensoren die bewegingen van minder dan een millimeter kunnen detecteren, om te helpen voorkomen dat kinderen of huisdieren per ongeluk in de auto worden achtergelaten. Het systeem is ook gekoppeld aan het klimaatbeheersingssysteem om te beschermen tegen een zonnesteek of onderkoeling.

Verdere samenwerkingen met partners op het gebied van veiligheidstechnologieën zijn Zenseact, Luminar en Smart Eye, die zorgen voor de nieuwste ADAS-technologie (Advanced Driver Assistance System) die naadloos is geïntegreerd dankzij de gecentraliseerde rekenkracht.

De Polestar 3 is standaard uitgerust met in totaal vijf radarmodules, vijf externe camera's en twaalf externe ultrasone sensoren om tal van veiligheidsvoorzieningen te ondersteunen. De SmartZone onder de voorvleugel is een nieuw kenmerk van Polestar-design en bevat verschillende naar voren gerichte sensoren, een verwarmde radarmodule en een camera. Binnenin bewaken twee closed-loop camera's de bestuurder met toonaangevende eye-tracking technologie van Smarte Eye. De camera's monitoren de ogen van de bestuurder en kunnen waarschuwingsberichten, geluiden en zelfs een noodstopfunctie activeren bij het detecteren van afleiding of slaperigheid.

Het in-car besturingssysteem van de Polestar 3 is gebaseerd op het in samenwerking met Google ontwikkelde Android Automotive OS. Het systeem is onder meer te bedienen via het centrale 14,5-inch display en is een evolutie van de technologie die voor het eerst werd gelanceerd in de Polestar 2; de eerste Polestar met geïntegreerde Google-diensten. Via de over-the-air updates (OTA) kunnen doorlopend softwareverbeteringen worden doorgevoerd en nieuwe functies geactiveerd zonder een servicepunt te hoeven bezoeken.

Aandrijving

De Polestar 3 is bij de lancering voorzien van een aandrijflijn met twee motoren, met focus op achterwielaandrijving. De standaardversie levert in totaal 360 kW en 840 Nm koppel. Met het optionele Performance Pack loopt het totale vermogen op tot 380 kW en 910 Nm. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer een instelbare one-pedal drive en een elektrische Torque Vectoring Dual Clutch-functie op de achteras - een evolutie van de in de Polestar 1 toegepaste technologie. Er is ook een ontkoppelingsfunctie beschikbaar voor de achterste elektromotor, waarbij de auto alleen wordt aangedreven via de voorste elektromotor om onder bepaalde omstandigheden energie te besparen. Met de eveneens standaard aanwezige tweekamerluchtvering kan de Polestar 3 zijn actieve dempersnelheid binnen twee milliseconden (500 Hz) elektronisch aanpassen, met focus op comfort of dynamiek.

Het accupakket van 111 kWh biedt de Polestar 3 een theoretisch rijbereik tot 610 km WLTP (voorlopig). De lithium-ion accu heeft een prismatisch celontwerp, een beschermende aluminium behuizing met boriumstalen versterking en vloeistofkoeling. Een warmtepomp is standaard inbegrepen, waarmee de Polestar 3 de omgevingswarmte kan gebruiken voor klimaat- en accuvoorbereiding. De Polestar 3 kan ook bidirectioneel laden en is daarmee geschikt voor vehicle-to-grid-charge en plug-and-charge.

Uitrusting

Alle versies zijn standaard voorzien van luchtvering, een panoramisch glazen dak over de volledige lengte, LED-verlichting binnen en buiten, intrekbare deurgrepen met naderingsdetectie en 21-inch lichtmetalen velgen. In het eerste modeljaar zijn ook het Plus Pack en Pilot Pack standaard. Deze pakketten bevatten premium voorzieningen zoals een Bowers & Wilkons audiosysteem met 25 luidsprekers, 3D-surround sound en Dolby Atmos, soft-close portieren, een head-up display en Pilot Assist.

Vanaf het tweede kwartaal van 2023 is een optioneel Pilot Pack met LiDAR van Luminar beschikbaar. Het pakket bevat een extra besturingseenheid van NVIDIA, drie camera's, vier ultrasone sensoren en een reinigingssysteem voor de voor- en achteruitkijkcamera's. Het systeem zorgt voor nauwkeurige realtime gegevens over de omgeving van de auto, vooral bij het rijden van langere afstanden. Dit maakt verbeterde 3D-scanning van de omgeving van de auto tot in detail mogelijk en bereidt de auto voor op autonoom rijden.

Het optionele Performance Pack scherpt de rijdynamiek nog verder aan en verhoogt het maximale vermogen en koppel naar 380 kW en 910 Nm. Andere voorzieningen van dit pakket zijn de performance-optimalisatie van de luchtvering, unieke 22-inch gesmede lichtmetalen velgen en kenmerkende 'Swedish gold' afwerkingsdetails.

Prijs

De Polestar 3 Long range Dual motor (360 kW, 840 Nm) is verkrijgbaar voor een indicatieve lanceringsprijs vanaf € 89.900. Bestellingen kunnen vanaf 12 oktober online worden geplaatst in alle initiële lanceringsmarkten.