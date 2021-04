Polestar 2 verkrijgbaar in nieuwe varianten

13 april 2021 | Het aanbod van de Polestar 2 wordt uitgebreid met drie nieuwe varianten. De elektrische auto is nu beschikbaar met twee aandrijflijnen, twee batterijpakketten en drie optiepakketten. Met een nieuwe vanafprijs van 45.900 euro is de Polestar 2 nu bereikbaar voor een breder publiek.

Ook de nieuwe varianten van de Polestar 2 zetten in op duurzaamheid en progressief design. Er zijn nauwelijks verschillen tussen de uitvoeringen als het gaat om het in- en exterieurontwerp. De Polestar 2 is standaard uitgerust met 19-inch wielen, opvallende LED-verlichting voor en achter en de kenmerkende, frameloze spiegels van Polestar. Net als de veganistische WeaveTech-bekledingdie in 2020 werd geïntroduceerd, is ook de nieuwe standaard textielbekleding gemaakt van veganistisch materiaal en verkrijgbaar in twee kleuren. De nieuwe basisuitvoering is tevens voorzien van 3D-geëtste decorpanelen, een hoogwaardig audiosysteem met acht luidsprekers, parkeersensoren vóór en achter en een achteruitkijkcamera.

Ook op het vlak van connectiviteit en digitale integratie biedt elke Polestar 2 dezelfde standaard. Zo zijn alle uitvoeringen voorzien van het geroemde infotainmentsysteem, dat draait op Android Automotive OS. Het systeem heeft een centraal display van 11-inch en een bestuurdersdisplay van 12,3-inch. Ook standaard zijn de nieuwe Polestar-app, de nieuwe Polestar Digital Key en de over-the-air updates (OTA). De nieuwe Polestar-app en Polestar Digital Key worden vanaf mei 2021 ook via OTA uitgerold naar alle exemplaren die al op de weg rijden.

De Polestar 2 is nu leverbaar met drie verschillende aandrijflijnen. Hij was er al met de 300 kW (408 pk) sterke dubbele motor en een groot batterijpakket van 78 kWh. Deze versie wordt vergezeld door twee nieuwe versies met een enkele motor (voorin). De eerste heeft een 170 kW sterke motor en dezelfde accu (78 kWh) voor een extra groot bereik en tweede versie heeft een kleinere accu (64 kWh) en dezelfde, 165 kW sterke elektromotor.

Met een selectie van uitrustingspakketten biedt Polestar extra mogelijkheden zonder een ingewikkeld bestelproces met te veel individuele opties. Het bestaande, optionele Performance Pack is exclusief beschikbaar voor de Long Range Dual Motor en bestaat uit verstelbare Öhlins-dempers, Brembo-remmen, gesmede 20-inch lichtmetalen velgen en de kenmerkende in- en exterieurdetails in 'Swedish Gold'.

De Plus en Pilot pakketten, die standaard zijn op de Launch Edition welke beschikbaar blijft, zijn optioneel verkrijgbaar op de overige uitvoeringen.

Het Plus Pakket biedt zaken zoals het glazen panoramadak over de hele lengte, het Harman Kardon audiosysteem met 13 luidsprekers en verwarming van het stuurwiel, de achterbank en de ruitenwissers. Het interieur is voorzien van Weave-Tech bekleding en is afgewerkt met Black Ash decopanelen. Ook inbegrepen in dit pakket zijn de elektrisch verstel- en verwarmbare voorstoelen en een nieuwe warmtepomp.

Het Pilot Pakket bestaat uit veiligheids- en rijhulpsystemen, zoals Driver Assistance met Adaptive Cruise Control en Pilot Assist, een 360-graden camera rondom, parkeersensoren rondom en Driver Awareness inclusief Blind Spot Information System (BLIS) met stuurondersteuning, Cross Traffic Alert met remondersteuning en Rear Collision Warning. De Pixel LED-koplampen met LED-mistlampen vóór zijn eveneens inbegrepen.

Naast de drie pakketten is een handvol losse opties beschikbaar, zoals nappa lederen bekleding en stoelventilatie (alleen in combinatie met het Plus Pakket), metallic lak, 20-inch lichtmetalen velgen en een semi-elektrisch inklapbare trekhaak.

De prijzen:

Long range Dual motor (Launch Edition) 59.900 euro

Long range Dual motor 53.900 euro

Long range Single motor 49.900 euro

Standard range Single motor 45.900 euro

Performance Pakket 6.000 euro

Plus Pakket 4.500 euro

Pilot Pakket 3.500 euro

De Polestar 2 is te bestellen op Polestar.com of via Polestar Leasing en andere leasemaatschappijen. Vanaf september 2021 zijn de nieuwe versies van de Polestar 2 live te ervaren en te testrijden bij een van de Nederlandse "Spaces" (showrooms).

Polestar 2 krijgt 5 sterren van EuroNCAP

3 maart 2021

Polestar 2 ontvangt 1e update

25 februari 2021

Polestar 2 is Auto van 2020 in Noorwegen

1 december 2020

Polestar 2 wint Gouden Stuurwiel

4 november 2020