Polestar toont winnaar Hot Wheels Design Contest 2024

Shashank Shekhar, een professioneel ontwerper uit India, won met zijn robuuste terreinwagen de eerste prijs. Het concept, de 'Polestar TRX', valt op door zijn overdreven proporties en strakke oppervlakken en is daarmee een gedurfde interpretatie van de subtiele designfilosofie van Polestar. Het prijswinnende schaalmodel is de eerste Polestar die wordt opgenomen in de Hot Wheels-schaalmodelcollectie. Het verzamelobject gaat in de zomer van 2025 in de verkoop.

Polestar is met de Design Contest al jarenlang een begrip onder amibitieuze studenten en professionele designers. Net als bij de voorgaande edities van de Design Contest werden ook dit jaar de deelnemers die op de shortlist stonden één-op-één gecoacht door het designteam van Polestar om hun ingediende ontwerpen te verfijnen voor de definitieve selectie.

De Italiaanse Powei Chen won de tweede prijs voor zijn kleurrijke 'Cyber ​​Shaker', die met zijn opvallende cyberpunk-design zowel naar het verleden als naar het heden verwijst. Het 'Polestar Track Toy'-concept, de klassieke Le Mans-inzending van Roman Moor uit Duitsland, kreeg een eervolle vermelding. Ook dit ontwerp maakte indruk op het panel van vier juryleden, waaronder vertegenwoordigers van Polestar en Mattel.

De Polestar Design Contest, die nu voor de vierde keer is gehouden, daagt aspirant-designers en professionals uit om spannende visies te creëren die in lijn liggen met het merk en het design van Polestar. De eerste drie wedstrijden hebben wereldwijd toptalent een groot podium gegeven en een groot aantal van de deelnemers werkt inmiddels voor het Polestar Design team of elders in de professionele designwereld.

De unieke samenwerking dit jaar met Hot Wheels vormde een extra creatieve uitdaging voor de deelnemers, wat resulteerde in enkele van de meest opwindende concepten sinds de wedstrijd begon in 2020.

De wedstrijd van 2024 trok meer dan 1.200 deelnemers van over de hele wereld, waarmee het een van de grootste edities tot nu toe was. De juryleden beoordeelden de inzendingen op de ultieme combinatie van de speels- en levendigheid van Hot Wheels met de kenmerkende minimalistische designesthetiek van Polestar.