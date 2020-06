Polestar werkt samen met Plugsurfing

2 juni 2020 | Polestar werkt in Europa samen met Plugsurfing om het laadgemak van elektrische auto's bij publieke laadpalen te verbeteren. Het partnership is begonnen vlak voor de start van de marktintroductie van de Polestar 2, waarvan de eerste exemplaren over een aantal maanden aan klanten worden geleverd. De overeenkomst is de volgende operationele stap in het uitrollen van het merk Polestar in Europa.

Met meer dan 195.000 beschikbare laadpunten voor elektrische auto's in de regio, biedt Plugsurfing een mogelijke oplossing voor toegang tot en betaling van elektriciteit van verschillende openbare laaddienstverleners. "Dit Europese partnership met Plugsurfing is het eerste waarmee we komen en het maakt de weg vrij voor meer samenwerkingen die ook nationale en lokale oplossingen zullen omvatten," zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar.

Naast het grote gebruiksgemak in eigen land, is een belangrijk voordeel van het Plugsurfing-partnership de flexibiliteit om gemakkelijk te kunnen laden tijdens trips in het buitenland. Voor laden in het buitenland is vaak een separate bankrekening of een lokaal mobiel telefoonnummer nodig en dat is bij Plugsurfing niet het geval.

De RFID-laaddruppel van Plugsurfing, die standaard wordt geleverd bij elke nieuwe Polestar 2 in Europa, stelt eigenaren in staat het aantal apps, accounts en authenticatieprocessen dat nodig is om hun auto op te laden bij de duizenden verschillende laaddienstverleners te verminderen. Klanten kunnen eenvoudig een account aanmaken bij Plugsurfing en profiteren zo van één betaal- en authenticatieoplossing in plaats van dat ze individuele apps en accounts nodig hebben.

Het in het Android-infotainmentsysteem van de Polestar 2 geïntegreerde Google Maps is geoptimaliseerd voor elektrisch rijden. Om Polestar-rijders extra gebruiksgemak te bieden, worden ze bij ontvangst van hun Polestar 2 geïnformeerd over de laadinfrastructuur en specifiek hoe de Plugsurfing-oplossing te gebruiken.

