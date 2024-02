Polestar schrijft Design Contest 2024 uit

Deelnemers worden aangemoedigd om grenzen te verleggen op het gebied van prestaties en het vormgeving van het model. De enige vereiste is dat Mattel het definitieve ontwerp moet kunnen vertalen naar een gegoten Hot Wheels-schaalmodel (1:64), en 'visuals' moet kunnen produceren die het interieurontwerp van het model en de directe omgeving laten zien als onderdeel van hun inzending.

In de geest van de voorgaande edities van de Design Competition worden ook dit jaar de deelnemers die op de shortlist komen één-op-één gecoacht door het designteam van Polestar om hun ingediende ontwerpen te verfijnen voor de definitieve selectie.

De Polestar Design Contest, die in 2020 werd gelanceerd, daagt aspirant-designers, zowel professionals als studenten, uit om spannende visies te creëren die in lijn liggen met het merk en het design van Polestar. De eerste drie wedstrijden hebben wereldwijd toptalent een podium gegeven en een groot aantal van de deelnemers werkt inmiddels voor het Polestar Design team of elders in de professionele designwereld.

De Polestar Design Contest heeft al sinds de eerste editie een verscheidenheid aan voertuigen en concepten opgeleverd, ontworpen door studenten en professionele designers van over de hele wereld. Tot de ontwerpen behoren onder meer een auto die lokale vervuiling aanpakt met ingebouwde en extern zichtbare luchtfilters, een elektrisch helium-luchtschip, prothetische springplankbladen om het lopen te vergemakkelijken, en KOJA, de micro-space boomhut van de Finse ontwerper Kristian Talvitie die op ware grootte tot leven werd gebracht op de gerenommeerde Fiskars Art & Design Biënnale in Finland.

In 2023 onthulde Polestar de Synergy concept car, de winnaar van het Performance-thema van de voorgaande wedstrijd. De concept car stond in de schijnwerpers tijdens de IAA in München en op de Hot Wheels Legends Tour-stop van Mattel in El Segundo, Californië. De elektrische éénzits supercar is het resultaat van een designsamenwerking tussen de winnaar van het exterieur- en de winnaar van het interieurontwerp. De winnaars werden geselecteerd uit meer dan 600 inzendingen en hebben zes maanden samengewerkt met het Polestar Design team om drie verschillende dromen te verwezelijken in één samenhangende werkelijkheid.

De wedstrijd van dit jaar wordt gestart op 5 maart 2024 en de deadline voor inzendingen is 16 april 2024. Polestar verwacht de winnaar van de wedstrijd in het vierde kwartaal van 2024 bekend te kunnen maken.