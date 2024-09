Polestar opent showroom in Zwolle

De grootste Polestar dealer van Nederland heeft een totaal oppervlak van bijna 900 m2 en is net als de andere Nederlandse vestigingen tot op de millimeter ontworpen vanuit de minimalistische designfilosofie van Polestar. Net als bij de overige showrooms kunnen geïnteresseerden ook in Zwolle een testrit met de modellen maken, zich laten voorlichten en begeleiden bij de keuze voor hun elektrische auto. De nieuwe Polestar dealer in Zwolle is daarnaast de tweede locatie in Nederland waar Polestars kunnen worden overhandigd aan klanten die ervoor kiezen om hun nieuwe Polestar niet thuis of op kantoor af te laten leveren. In Zwolle is ook het groeiende aanbod van Polestar gebruikte modellen te vinden.

Het aanbod van Polestar bestaat momenteel uit drie modellen, waarvan er twee recent zijn geïntroduceerd. De Polestar 2 is met ruim 11.000 verkochte exemplaren niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. In de Polestar toonzaal in Zwolle staan ook de gloednieuwe Polestar 3 en de Polestar 4 SUV coupé te schitteren.

In 2025 arriveert de Polestar 5 (een 4-deurs GT) gevolgd door de Polestar 6 (cabriolet). Tijdens de openingsweek van de Polestar garage in Zwolle beleven de conceptversies van deze twee toekomstige modellen hun nationale debuut, waarmee voor het eerst het volledige aanbod van Polestar in Nederland is te bezichtigen.

Polestar Zwolle maakt deel uit van een landelijk dekkend netwerk van zes Polestar-vestigingen. De overige zijn gesitueerd op A-locaties in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Den Haag. In Beesd bevindt zich het Handover Center van Polestar, waar niet alleen auto's worden afgeleverd aan klanten, maar waar ook testritten gemaakt kunnen worden.