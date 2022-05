Polestar verbetert veiligheid met update

De AD-classificatie is een relatief nieuw en onafhankelijk initiatief van Euro NCAP, die in 2020 is begonnen met het beoordelen van de rijassistentie-functionaliteiten. Tijdens de eerste AD-test eind 2021 kreeg de Polestar 2 de beoordeling 'Gemiddeld, waarbij een verbetering werd vereist om als 'Goed' te worden beoordeeld. De AD-classificatie voor de Polestar 2 is verbeterd na een over-the-air (OTA) software-update.

"We delen ons DNA op het gebied van veiligheid met Volvo en dat is een groot voordeel voor Polestar. Het veiligheidsteam had al verbeteringen van een aantal ADAS*-systemen geïdentificeerd toen de oorspronkelijke beoordeling werd vrijgegeven", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. "We hebben dan ook, minder dan een week nadat de bevindingen van Euro NCAP bekend werden gemaakt, via OTA de software-update P1.8 ter beschikking gesteld aan onze klanten. Omdat we de Polestar 2 over-the-air kunnen updaten, wordt de auto doorlopend voorzien van upgrades. Dit is een belangrijk voordeel van deze technologie, vooral als het gaat om het vernieuwen van veiligheidssystemen."

De Euro NCAP AD-classificatie is momenteel een aparte activiteit en is niet opgenomen in de algemene 5-sterren veiligheidsclassificatie van de Polestar 2, die bekend werd gemaakt in maart 2021. De Polestar 2 was op dat moment de best presterende EV die ooit door de organisatie, en volgens de nieuwste protocollen, was getest. Hij is sindsdien slechts marginaal overtroffen door de veel grotere en duurdere Mercedes-Benz EQS.