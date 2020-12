Polestar 2 is Auto van het Jaar in Noorwegen

1 december 2020 | De Polestar 2 is uitgeroepen tot Auto van het Jaar (COTY) in Noorwegen. De winnaar van de jaarlijkse verkiezing, georganiseerd door de Noorse krant Dagbladet, is bepaald door een panel van deskundige juryleden.

"Verkozen worden tot Auto van het Jaar in Noorwegen, 's werelds meest vooraanstaande EV-markt, is een enorme eer voor ons jonge merk. Noorwegen is vanaf het begin van onze reis een belangrijk land geweest, en deze erkenning, bovenop de People's Choice Award die het Noorse publiek ons vorige week nog toekende, motiveert om onze eigen weg te blijven volgen", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar.

De jury van de verkiezing Auto van het Jaar bestaat uit experts, journalisten en leden van Noorse EV-organisaties. In hun juryverklaring erkenden ze de Polestar 2 als "een groot genot om mee te rijden, tegen een zeer redelijke prijs".

"De overstap naar volledig elektrisch is uitdagend en gaat snel. Alhoewel liefhebbers de geweldige brandstofauto's met brullende motoren met lede ogen zien verdwijnen, is dat op de een of andere manier niet relevant meer als je in de Polestar 2 stapt. Ik heb genoten van de Polestar 2 en zie mezelf er dagelijks mee rijden. De rijervaring is buitengewoon, het ontwerp is sportief, cool en edgy en de prijs-kwaliteitsverhouding is zeer goed'', zegt Rune Nesheim, jurylid en autojournalist bij Dagbladet.

"Ons eerste jaar in Noorwegen was spannend. Zes maanden geleden reed er nog geen enkele Polestar 2 in ons land en nu hebben we inmiddels twee Noorse en verschillende internationale onderscheidingen in ontvangst mogen nemen. Ik wil de juryleden bedanken voor hun erkenning en belangrijker nog, ik wil onze klanten en ons team enorm bedanken", zegt Alexander Hørthe, Head of Polestar Noorwegen.

Polestar 2 wint Gouden Stuurwiel

4 november 2020

Eerste Polestar 2 in Europa afgeleverd

29 juli 2020

Eerste Polestars 2 gearriveerd

26 juni 2020

Polestar 2 krijgt Performance Pack

24 juni 2020