Polestar opent pop-up Space in Amstelveen

21 augustus 2020 | Polestar, een nieuw automerk uit Zweden, opent een pop-up Space in Amstelveen. Hier kan de regio Amsterdam kennis maken met het merk en specifiek de Polestar 2, die recentelijk in Nederland is geïntroduceerd. De pop-up Space bevindt zich midden in het Stadshart en is één van de inmiddels vier locaties waar Polestar in Nederland is te ervaren. Vorige maand heeft Polestar Spaces geopend in Rotterdam, Eindhoven en Leidschendam. Begin volgend jaar opent Polestar een Space in Amsterdam en tot die tijd kunnen geïnteresseerden uit de regio alvast terecht in Amstelveen.

De Spaces, tot op de millimeter ontworpen vanuit de minimalistische designfilosofie van Polestar, brengen de unieke benadering van het merk tot leven. In de Spaces ontdekken bezoekers de elektrische modellen via verschillende zintuigen. Natuurlijk zijn de auto's er zelf aanwezig om te testen, maar ze kunnen ook de techniek en het design ontdekken via interactieve displays met touchscreens die ontworpen zijn om aandacht en conversatie te stimuleren. Daarnaast kunnen consumenten de auto's ervaren met gebruik van Varjo-virtual reality.

"Het is onze ambitie om de relatie tussen consument en automerk te herdefiniëren en de automotive retail te veranderen. Onze Spaces bevinden zich precies op de plekken waar mensen graag winkelen en ontspannen, zoals in het Stadshart van Amstelveen", aldus Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. "Als we het hebben over performance gaat het voor ons niet alleen om rijprestaties, maar ook over de ervaringen van onze klanten van aanschaf tot het alledaagse gebruik. De Spaces zijn een belangrijk onderdeel van dat proces en de plek waar we onze klanten daadwerkelijk ontmoeten. In de Spaces bieden we een klantervaring die zich écht alleen op de consument richt, zonder focus op harde verkoop. De consument heeft er zelf de controle over hoeveel interactie zij of hij wil. En als ze eenmaal de perfecte Polestar hebben geconfigureerd, kunnen ze deze online bestellen. Waar en wanneer het hen uitkomt."

De Polestar 2, die nog geen maand geleden in Nederland zijn debuut beleefde, is een volledig elektrische fastback met ruimte voor vijf personen, heeft een vermogen van 408 pk, 660 Nm aan trekkracht, vierwielaandrijving en een theoretisch bereik tot 470 kilometer (WLTP).

De pop-up Space in Amstelveen is een van de vier lokaties waar het Nederlandse publiek kennis kan maken met het merk en de modellen. Consumenten uit de regio kunnen in de tijdelijke Space in het Stadshart terecht totdat Polestar begin volgend jaar een volwaardige Space in Amsterdam opent. De andere Spaces zijn te vinden in Rotterdam, Eindhoven en Leidschendam (Westfield Mall of the Netherlands). De Nederlandse vestigingen zijn onderdeel van een wereldwijd netwerk van 50 Spaces die de komende periode worden geopend.

Adresgegevens: Polestar Space Amstelveen-Stadshart, Rembrandt 41, 1181 G,E Amstelveen

